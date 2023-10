i Autor: AP Kiedy gra Hurkacz półfinał ATP Szanghaj Hurkacz - Korda O której godzinie gra Hurkacz w półfinale?

Wielkie emocje w Szanghaju

Łzy same napływają do oczu, po tym co powiedział Hurkacz. Wyjątkowa dedykacja, kibice aż zaczęli krzyczeć i klaskać

RoSz 13:27 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Hubert Hurkacz po emocjonującym finale pokonał Andrieja Rublowa. Polak był już pod ścianą, ponieważ znalazł się w sytuacji, gdzie musiał bronić piłkę meczową. Turniej w Szanghaju to zawody rangi ATP Masters 1000 i są jednymi z największych w tourze. Po triumfie Hurkacz zadedykował to zwycięstwo wyjątkowej dla niego osoby.