Magda Linette kusi w zmysłowej kreacji. Sukienka z dekoltem niemal po pępek. Nawet Australia nie jest tak gorąca, jak to zdjęcie

Poprzednia edycja Australian Open była dla Magdy Linette wręcz rewelacyjna. Polka sprawiła największą sensację na zeszłorocznym turnieju i dotarła aż do półfinału. Choć powtórki w tym roku się nie spodziewano, trudno było przewidzieć, że Australian Open 2024 dla Linette zakończy się aż tak szybko. W meczu I rundy przeciwko Karolinie Woźniackiej, Polka musiała zejść z kortu z powodu kontuzji. Sytuacja dość mocno ją dotknęła, bo zalała się łzami opuszczając plac gry. W wielu wywiadach przyznawała, że czuła się świetnie przygotowana do zawodów, co sprawia, że kontuzja jest jeszcze bardziej rozczarowująca.

Linette w kuszącej sukience rozgrzewa fanów

Poznanianka musi jednak zapomnieć o tym pechu i skupić się na leczeniu oraz na kolejnych miesiącach walki, które ją czekają. Ostatnie dni poświęciła jednak na bliższe poznanie Australii, która pod względem turystycznym ma wiele do zaoferowania. Linette pochwaliła się wieloma zdjęciami ze zwiedzania Antypodów i przede wszystkim na jedną fotografię fani zwrócili uwagę.

Polska tenisistka pokazała się w zwiewnej sukience z głębokim dekoltem. Kreacja odkrywała również jej umięśnione ramiona. Fani nie szczędzili komplementów Linette. - Ta sukienka, wyglądasz wspaniale! Dużo odpoczynku i sił. Reset jest bardzo ważny, pozdrawiam! - czytamy w jednym z komentarzy pod wpisem reprezentantki Polski.

i Autor: Instagram/magdalinette Magda Linette