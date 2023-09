Mocne wyznanie rywalki Świątek. Może zniknąć na wiele miesięcy! Przedstawiła konkretny powód

Aryna Sabalenka zniknie na kilka miesięcy ze sportu? Okazuje się, że białoruska gwiazda światowego sportu może w niedalekiej przyszłości planować przerwę od sportu, związaną z chęcią zajścia w ciąże. O swoich planach na powiększenie rodziny gwiazda powiedziała po ostatnim spotkaniu na US Open.

Aryna Sabalenka przestanie grać w tenisa na wiele miesięcy? O wszystkim powiedziała

W trakcie spotkania z dziennikarzami po meczu US Open z Clarę Burel, gwiazda poruszyła temat wracającej po ciązy do świata tenisa Caroline Wozniacki. Jak przyznała Bialorusinka, Wozniacki jest dla niej wielką inspiracją, ponieważ sama planuje powiększenie rodziny i ma nadzieję, że podobnie jak tenisistce uda się jej wrócić po wszystkim na korty.

- Myślę, że to jest niesamowite. Nie grała przez trzy i pół roku, urodziła dwójkę dzieci, a potem wróciła do tenisa i nadal gra najlepiej jak potrafi. Czuję, że jeśli osiągniesz ten poziom, możesz już nigdy z niego nie zejść (...) To daje mi ogromną wiarę, że pewnego dnia będę chciała mieć dziecko. Jednocześnie będą miła szanse, aby wrócić do tenisa. Ona jest po prostu wielką inspiracją - mówiła Sabalenka.