Polska - Chiny Transmisja TV Gdzie oglądać United Cup Iga Świątek - Qinwen Zheng STREAM ONLINE LIVE 3.01.2024

Rafael Nadal wrócił do gry po rocznej przerwie! I to w jakim stylu, publika oszalała ze szczęścia

Iga Świątek i Hubert Hurkacz zarobili już w United Cup górę pieniędzy! A to dopiero początek!

Iga Świątek i Hubert Hurkacz w środę rano zagrają z Chinami w ćwierćfinale United Cup. Zespół a Azji, w którym grają Qinwen Zheng i Zhenhen Zhang, zajął 2. miejsce w grupie, ale zakwalifikował się do 1/4 finału dzięki dobremu bilansowi. Świątek i Hurkacz poprowadzili reprezentację Polski do ćwierćfinału United Cup, wygrywając grupę A. Najpierw rozbili 3-0 Brazylię, a potem w decydującym o pierwszym miejscu w grupie meczu pokonali 2-1 Hiszpanię. Hurkacz przegrał 6:3, 3:6, 4:6 z Alejandrem Davidovichem Fokiną, ale potem do akcji wkroczyła Iga Świątek, która rozgromiła 6:2, 6:1 Sarę Sorribes Tormo. Potem była demolka w meczu miksta. Świątek i Hurkacz zlali Hiszpanów 6:0, 6:0.

United Cup: Gdzie oglądać mecz Polska - Chiny Transmisja TV

Qinwen Zheng i Zhizhen Zhang prezentowali ostatnio wysoką formę. Młoda Chinka toczyła ciężkie boje z Igą Świątek. Polka zawsze była górą i teraz też będzie faworytką, ale to może być ciężki mecz dla liderki rankingu. Zhang ostatnio pokonał Hurkacza w Tokio, ale kilka dni wcześniej w Szanghaju to wrocławianin był górą. Polacy rozstawieni są z numerem 1 i prezentują się w United Cup wspaniale. Zwycięstwo 6:0, 6:0 miksta Świątek/Hurkacz w meczu z Hiszpanią zrobił na wszystkich wielkie wrażenie. To pierwszy taki wynik w grze mieszanej od... 17 lat.

Iga Świątek - Qinwen Zheng Transmisja TV Gdzie oglądać United Cup

Mecz Polska - Chiny w 1/4 finału zostanie rozegrany w środę 3 stycznia. Początek meczu Polska - Chiny o godzinie 3 polskiego czasu. Najpierw mecze singlowe Hurkacz - Zhang i Świątek - Zheng, a potem mikst. Transmisja TV z meczu Polska - Chiny na Polsacie Sport. Stream online na Polsat BOX GO.

Hubert Hurkacz - Zhizhen Zhang godz. 3

Iga Świątek - Qinwen Zheng ok. godz. 5

Świątek/Hurkacz - Zheng/Zhang ok. godz. 7

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 25 Ile lat skończyła w maju 2023 roku Iga Świątek? 19 22 24 27 Dalej

We’re into the quarterfinals 💪🇵🇱 Big thank you to everyone who came to see us or stayed up to watch on screen. Happy New Year! #TeamPoland📸: Will Russell/Getty Images | @UnitedCupTennis #UnitedCup pic.twitter.com/xn47fK1CUF— Hubert Hurkacz (@HubertHurkacz) January 1, 2024