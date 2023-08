Rosyjska tenisistka wywołała skandal w internecie. W tle Putin i zimna wojna Rosji z USA oraz wojna na Ukrainie

Radwańska ogłosiła to wszem i wobec. Kibice zareagowali natychmiast. Fotografia rozwiała wszelkie wątpliwości

Prozorowa jest tegoroczną kwalifikantką. Dotychczas nie wygrała jeszcze nic poważnego w swojej karierze. W spotkaniach ranki WTA Tour rozegrała 121 spotkań, wygrała 80, przegrała 41. Awans do głównej drabinki tegorocznego US Open to jej największy sukces. W nagrodę za trzy zwycięstwa w turnieju kwalifikacyjnym - zmierzy się z Karoliną Woźniacką (która od organizatorów otrzymała tzw. dziką kartę) na przepięknym Louis Armstrong Stadium.

Portal Ukrainian Tennis przyjrzał się bliżej Prozorowej. Prześwietlił jej aktywność w mediach społecznościowych. A w nich dziennikarze serwisu znaleźli sporo "polubień" materiałów, postów, filmów, które sprzyjają putinowskiej agresji na Ukrainie. Na jednym z polubionych materiałów jest Władimir Putin, który zamalowuje flagę Stanów Zjednoczonych, a następnie przerabia ją na flagę Rosji. Tenisistka wysyła bardzo jasny sygnał świat - dowody na wielką sympatię do rosyjskiego przywódcy.

Ukraińcy w swojej internetowej interwencji - nie tylko na łamach swojego portalu, ale również w mediach społecznościowych - oznaczyli oficjalne konta WTA, US Open oraz amerykańskiego związku tenisowego ITF. Na razie nie wiemy, czy organizatorzy imprezy na Flushing Meadows i działacze WTA zareagują na całą sprawę. Spotkanie Prozorowej z Woźniacką zaplanowane zostało na godz. 2:00 polskiego czasu (w nocy z poniedziałku na wtorek).

