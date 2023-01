Słynny tenisista oskarżony o przemoc domową usłyszał werdykt. Śledztwo trwało 15 miesięcy

Nie będzie żadnych sankcji wobec Zvereva w związku z oskarżeniami byłej narzeczonej. Były światowy numer dwa był objęty dochodzeniem ATP. Organizacja zarządzająca rozgrywkami tenisistów zawodowych ogłosiła, że „wyczerpujące” śledztwo nie przyniosło wystarczających dowodów. Nie będzie zatem kary, temat jak się wydaje został zamknięty. Sprawą zajmowała się z ramienia ATP niezależna grupa śledcza Lake Forest Group (LFG). Po zakończeniu 15-miesięcznej pracy poinformowała, że „nie jest w stanie udowodnić” oskarżeń Szarypowej, które po raz pierwszy pojawiły się w przestrzeni publicznej w październiku 2020 r.

LFG dodała, że jej zdaniem ne można stwierdzić, by Zverev złamał którykolwiek z przepisów ATP dotyczących poważnych wykroczeń sportowca. W ramach dochodzenia przesłuchano oboje zainteresowanych oraz ponad 20 innych osób, członków rodziny, przyjaciół, czy osób z kręgu tenisowego.

W dochodzeniu badano również inne dowody, w tym zdjęcia, pliki audio i wiadomości tekstowe, z których część została pobrana z urządzeń elektronicznych Zvereva i zbadana przez zewnętrznego eksperta kryminalistycznego.

– Powaga i złożoność zarzutów wymagała niezwykle skrupulatnego procesu dochodzeniowego i znacznych środków – powiedział dyrektor generalny ATP Massimo Calvelli. – Sytuacja wymagała również od nas zwrócenia się do wyspecjalizowanych śledczych, co było nowym doświadczeniem dla ATP. Uznaliśmy, że wyczerpujący proces śledczy był niezbędny do wydania pełnej oceny.

Przypomnijmy, że Szarypowa po raz pierwszy upubliczniła zarzuty w magazynie „Racquet”, gdzie twierdziła, że Zverev znęcał się nad nią fizycznie i emocjonalnie w trakcie ich rocznego związku. Opowiadała, że miały miejsce incydenty, podczas których Zverev stawał się brutalny, a nawet uderzył ją w twarz. Sugerowała, że bała się o swoje życie. Zverev stanowczo zaprzeczył oskarżeniom, które, jak mówił, były „zwyczajnie nieprawdziwe”.