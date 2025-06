Świątek mówi dużo o wietrze

Iga była wyraźnie podbudowana, gdy udzielała po meczu wypowiedzi komentatorce Canal+ Sport. Mecz był przerwany przez deszcz, walka także przez to była zacięta i momentami niełatwa. – Czasami, wiadomo, są dni, kiedy jest to cięższe do realizacji, ale dzisiaj czułam się bardzo dobrze i czułam, że mogę – podkreśliła Iga Świątek. – Myślałam, że obie po tej przerwie pokazałyśmy trochę lepszy tenis, bo mam wrażenie, że grałyśmy szybciej i dokładniej. Zaczęłyśmy też lepiej serwować, bo już tak nie wiało, więc wiedziałam, że muszę naprawdę trzymać wysoki poziom.

Dla Świątek to pierwszy turniej na trawiastej nawierzchni, z którą nie „lubi” się tak jak na przykład z mączką. Ma być przetarciem przed Wimbledonem. Czy Iga lepiej się czuje na zielonej murawie?

Generalnie nawet już w przyszłości miałam fajne mecze na trawie. W 2023 pewnie miałam najlepszy Wimbledon, wygrałam z Belindą, która też super zawsze grała na trawie, więc to nie jest tak, że aż tak się nie lubimy z tą trawą, ale na pewno jest mi inaczej niż na innych nawierzchniach. Co roku po prostu akceptuję to wyzwanie. Staram się nauczyć się grać najlepiej jak mogę na trawie – powiedziała Świątek i przyznała, że pracuje nad tym, by coraz pewniej czuć się na trawie.

– Jest sporo rzeczy, nad którymi pracowaliśmy, ogólnie nad poruszaniem i nad tym jak powinnam się zatrzymywać po uderzeniu albo jeszcze przed – wyznała Iga – Wchodzimy na tę nawierzchnię właściwie po całym roku, więc już sama nie pamiętam, co mi sprawiło trudność te lata wcześniej. Wydaje mi się, że gdy mam odpowiednią intensywność i dobrze naciskam od pierwszych piłek i już od początku w pewnym sensie buduję od razu ten rytm, żeby przeciwniczka była pod presją, to gram dobrze. Mam wtedy czas na to, żeby zagrać swój tenis – dodała.

Podczas wcześniejszej rozmowy jeszcze na korcie tuż po meczu Iga przyznała, że głównym problemem obu rywalek były porywy wiatru nad kortem.

– Chodziło o dostosowanie się do warunków, ponieważ przez większość meczu wiał bardzo silny wiatr. Obie starałyśmy się robić, co mogliśmy, i z jednej strony być intensywnymi, a z drugiej strony grać bezpiecznie, ponieważ wiatr mógł naprawdę zdmuchnąć piłkę – stwierdziła Iga.

Nie ukrywała, że trafiła na jedną z trudniejszych rywalek. – Jekatierina jest trudną przeciwniczką, a ja już przegrałam z nią wcześniej, więc wiedziałam, że potrafi grać niesamowity tenis i na pewno jej płaskie uderzenia naprawdę dobrze pasują do trawy – powiedziała raszynianka i przyznała, co robiła w czasie 80-minutowej przerwy spowodowanej opadami deszczu.

Rozwiązywałam krzyżówki, ale po prostu chciałam się czymś zająć i nie wchodzić w media społecznościowe – podsumowała Iga.