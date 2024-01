United Cup 2024 PREMIE Nagrody pieniężne Ile zarobili Polacy? Ile zarobiła Iga Świątek a ile zarobił Hurkacz w United Cup?

Wielka zmiana u Igi Świątek z początkiem nowego roku. To koniec, wszystko widać jak na dłoni

Polscy tenisiści są już w ćwierćfinale United Cup. To turniej międzynarodowy organizowany wspólnie przez WTA i ATP. Gra toczy się o duże pieniądze. Pula nagród w United Cup to aż 10 milionów dolarów. System przyznawanych premii jest bardzo skomplikowany. Tenisiści dostaną duże pieniądze za sam udział w United Cup, w zależności od zajmowanej pozycji w rankingu. Do tego walczą o kolejne premie. Nagrody pieniężne za zwycięstwa w United Cup są również uzależnione od pozycji w rankingu zajmowanej przez danego tenisistę. Zawodnicy zarabiają za indywidualne zwycięstwa i wygrane mecze całej drużyny.

Reprezentacja Polski po zwycięstwach 3-0 nad Brazylią i 2-1 nad Hiszpanią wygrała grupę, awansując do ćwierćfinału. Uczestnicy United Cup zdobywają punkty do rankingów porównywalne z turniejami rangi WTA 500 i ATP 500. Mogą też liczyć na duże premie. Zawodnicy z Top 10 rankingów WTA i ATP - jak Iga Świątek - rok temu już za sam występ w United Cup otrzymali po 200 tysięcy dolarów, a np. grająca wtedy na drugiej rakiecie Magda Linette (nr 48) za udział w turnieju zarobiła 30 tys. dol. Teraz system rozgrywek zmieniono. Mecz składa się z dwóch singli i miksta, a rok temu było aż pięć spotkań (cztery single i mikst).

Do premii za sam udział dochodzą oczywiście nagrody za wygrane mecze. Te również uzależnione są od pozycji w rankingu, ale tenisiści zarabiają nie tylko za konkretne wygrane mecze (w singlu czy w mikście), ale również za zwycięstwa drużyny. Poniżej lista premii w United Cup, za sam udział i za kolejne zwycięstwa w konkretnych rundach.

Iga Świątek i Hubert Hurkacz za sam występ w United Cup dostaną po 200 tysięcy dolarów. To wynika z ich pozycji w rankingu.

Indywidualne premie za zwycięstwa

w singlu - w mikście

W finale $251,000 - $47,255

W półfinale $132,000 - $24,750

W ćwierćfinale $69,500 - $13,000

W grupie $38,325 - $7,200

Premie za zwycięstwa zespołu