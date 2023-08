i Autor: AP US Open DRABINKA kobiet WYNIKI WTA Terminarz US Open 2023

US Open 2023 DRABINKA kobiet WYNIKI WTA. Trwa wielkoszlemowy US Open 2023. Tytułu broni Iga Świątek, która jest już w 3. rundzie. W drabince kobiet jest wciąż Magda Linette, a odpadła Magdalena Fręch. Iga Świątek musi dojść dalej w turnieju niż Aryna Sabalenka, żeby obronić pozycję numer 1 w rankingu. Inne groźne rywalki to Jelena Rybakina oraz Amerykanki Coco Gauff i Jessica Pegula, które niedawno pokonały naszą gwiazdę. Sprawdź, jaka jest drabinka i wyniki kobiet US Open. Poniżej terminarz US Open 2023.

II runda - 30 i 31 sierpnia (środa, czwartek)

III runda - 1 i 2 września (piątek, sobota)

IV runda - 3 i 4 września (niedziela, poniedziałek)

1/4 finału - 5 i 6 września (wtorek, środa)

1/2 finału - 7 września (czwartek)

Finał - 9 września (sobota) US Open DRABINKA kobiet WYNIKI WTA II RUNDA [1] ŚWIĄTEK, Iga POL - SAVILLE, Daria AUS 6:3, 6:4 DAVIS, Lauren USA - JUVAN, Kaja SLO 7:6(3), 4:6, 3:6 --- [20] OSTAPENKO, Jelena LAT - AVANESYAN, Elina WANG, Xiyu CHN - PERA, Bernarda USA --- [11] KVITOVA, Petra CZE - WOZNIACKI, Caroline DEN BRADY, Jennifer USA - [24] LINETTE, Magda POL --- [32] MERTENS, Elise BEL - COLLINS, Danielle USA 3:6, 7:6(7), 6:1 ANDREEVA, Mirra - [6] GAUFF, Coco USA 3:6, 2:6 --- [4] RYBAKINA, Elena KAZ - TOMLJANOVIC, Ajla AUS: KALINSKAYA, Anna - CIRSTEA, Sorana ROU --- [18] AZARENKA, Victoria - ZHU, Lin CHN MIYAZAKI, Yuriko Lily GBR - [15] BENCIC, Belinda SUI 3:6, 3:6 --- [10] MUCHOVA, Karolina CZE - FRECH, Magdalena POL 6:3, 6:3 TOWNSEND, Taylor USA - [19] HADDAD MAIA, Beatriz BRA 7:6(1), 7:5 --- SORRIBES TORMO, Sara ESP - WANG, Xinyu CHN 7:5, 3:6, 4:6 SCHMIEDLOVA, Anna Karolina SVK - MASAROVA, Rebeka ESP 7:6(0), 6:2 ----- WANG, Yafan CHN - BOULTER, Katie GBR STEARNS, Peyton USA - TAUSON, Clara DEN --- [22] ALEXANDROVA, Ekaterina - TSURENKO, Lesia UKR TREVISAN, Martina ITA - [9] VONDROUSOVA, Marketa CZE --- [14] SAMSONOVA, Liudmila - KORPATSCH, Tamara GER WICKMAYER, Yanina BEL - [17] KEYS, Madison USA --- [26] SVITOLINA, Elina UKR - PAVLYUCHENKOVA, Anastasia TIG, Patricia Maria ROU - [3] PEGULA, Jessica USA --- [5] JABEUR, Ons TUN - NOSKOVA, Linda CZE MARTIC, Petra CRO - [31] BOUZKOVA, Marie CZE --- [23] ZHENG, Qinwen CHN - KANEPI, Kaia EST LYS, Eva GER - BRONZETTI, Lucia ITA --- [13] KASATKINA, Daria - KENIN, Sofia USA MINNEN, Greet BEL - VICKERY, Sachia USA --- [25] PLISKOVA, Karolina CZE - BUREL, Clara FRA BURRAGE, Jodie GBR - [2] SABALENKA, Aryna I RUNDA [1] ŚWIĄTEK, Iga POL - PETERSON, Rebecca SWE 6:0, 6:1 NGOUNOUE, Clervie USA - SAVILLE, Daria AUS 0:6, 2:6 --- DAVIS, Lauren USA - KOVINIC, Danka MNE 6:2, 6:2 JUVAN, Kaja SLO - [29] COCCIARETTO, Elisabetta ITA 6:2, 7:5 --- [20] OSTAPENKO, Jelena LAT - PAOLINI, Jasmine ITA 6:2, 4:6, 6:2 CORNET, Alizé FRA - AVANESYAN, Elina 2:6, 6:1, 4:6 --- HRUNACKOVA, Vixtoria SVK - WANG, Xiyu CHN 6:4, 3:6, 6:7(6) PERA, Bernarda USA - [16] KUDERMETOVA, Veronika 7:5, 6:4 --- [11] KVITOVA, Petra CZE - BUCSA, Cristina ESP 6:1, 7:6(5) PROZOROVA, Tatiana - WOZNIACKI, Caroline DEN 3:6, 2:6 --- BIRRELL, Kimberly AUS - BRADY, Jennifer USA 3:6, 6:7(4) SASNOVICH, Aliaksandra - [24] LINETTE, Magda POL 3:6, 1:6 --- [32] MERTENS, Elise BEL - BJORKLUND, Mirjam SWE 3:6, 6:3, 7:6(3) COLLINS, Danielle USA - FRUHVIRTOVA, Linda CZE 6:2, 6:0 --- GADECKI, Olivia AUS - ANDREEVA, Mirra 6:1, 3:6, 4:6 SIEGEMUND, Laura GER - [6] GAUFF, Coco USA 6:3, 2:6, 4:6 --- [4] RYBAKINA, Elena KAZ - KOSTYUK, Marta UKR 6:2, 6:1 UDVARDY, Panna HUN - TOMLJANOVIC, Ajla AUS 6:3, 2:6, 4:6 --- KALINSKAYA, Anna - SINIAKOVA, Katerina CZE 6:4, 6:2 DAY, Kayla USA - [30] - CIRSTEA, Sorana ROU 2:6, 3:6 --- [18] AZARENKA, Victoria - FERRO, Fiona FRA 6:1, 6:2 ZHU, Lin CHN - SHERIF, Mayar EGY 6:3, 7:5 --- MIYAZAKI, Yuriko Lily GBR - BETOVA, Margarita 6:3, 6:3 RAKHIMOVA, Kamilla - [15] BENCIC, Belinda SUI 2:6, 4:6 --- [10] MUCHOVA, Karolina CZE - HUNTER, Storm AUS 6:4, 6:0 FRECH, Magdalena POL - NAVARRO, Emma USA 7:6(10), 1:6, 6:2 --- GRACHEVA, Varvara FRA - TOWNSEND, Taylor USA 4:6, 2:6 STEPHENS, Sloane USA - [19] HADDAD MAIA, Beatriz BRA 2:6, 7:5, 4:6 --- [28] KALININA, Anhelina UKR - SORRIBES TORMO, Sara ESP 4:6, 5:7 VOLYNETS, Katie USA - WANG, Xinyu CHN 3:6, 4:6 --- SCHMIEDLOVA, Anna Karolina SVK - BAINDL, Kateryna UKR 6:4, 3:6, 6:3 MASAROVA, Rebeka ESP - [8] SAKKARI, Maria GRE 6:4, 6:4 ----- [7] GARCIA, Caroline FRA - WANG, Yafan CHN 4:6, 1:6 BOULTER, Katie GBR - PARRY, Diane FRA 6:4, 6:0 -- STEARNS, Peyton USA - TOMOVA, Viktoriya BUL 6:3, 6:4 TAUSON, Clara DEN - [27] POTAPOVA, Anastasia 7:6(4), 3:6, 6:3 --- [22] ALEXANDROVA, Ekaterina - FERNANDEZ, Leylah CAN 7:6(4), 5:7, 6:4 JACQUEMOT, Elsa FRA - TSURENKO, Lesia UKR 5:7, 6:3, 1:6 --- TREVISAN, Martina ITA - PUTINTSEVA, Yulia KAZ 0:6, 7:6(0), 7:6(8) HAN, Na Lae KOR - [9] VONDROUSOVA, Marketa CZE 3:6, 0:6 --- [14] SAMSONOVA, Liudmila - LIU, Claire USA 7:6(3), 6:3 BEGU, Irina-Camelia ROU - KORPATSCH, Tamara GER 3:6, 2:6 --- WICKMAYER, Yanina BEL - VONAREVA, Vera 6:4, 6:4 RUS, Arantxa NED - [17] KEYS, Madison USA 2:6, 4:6 --- [26] SVITOLINA, Elina UKR - FRIEDSAM, Anna-Lena GER 6:3, 6:1 PAVLYUCHENKOVA, Anastasia - CRAWLEY, Fiona USA 6:2, 6:4 --- TIG, Patricia Maria ROU - MARINO, Rebecca CAN 7:6(6), 7:6(1) GIORGI, Camila ITA - [3] PEGULA, Jessica USA 2:6, 2:6 --- [5] JABEUR, Ons TUN - OSORIO, Camila COL 7:5, 7:6(5) NOSKOVA, Linda CZE - BRENGLE, Madison USA 6:2, 6:1 --- MARIA, Tatjana GER - MARTIC, Petra CRO 2:6, 1:6 KRUEGER, Ashlyn USA - [31] BOUZKOVA, Marie CZE 5:7, 4:6 --- [23] ZHENG, Qinwen CHN - PODOROSKA, Nadia ARG 6:1, 6:0 STRYCOVA, Barbora CZE - KANEPI, Kaia EST 4:6, 4:6 --- MONTGOMERY, Robin USA - LYS, Eva GER 2:6, 1:6 BRONZETTI, Lucia ITA - [12] KREJCIKOVA, Barbora CZE 6:4, 7:6(3) --- [13] KASATKINA, Daria - PARKS, Alycia USA 2:6, 6:4, 6:2 BOGDAN, Ana ROU - KENIN, Sofia USA 6:7(2), 4:6 --- MINNEN, Greet BEL - WILLIAMS, Venus USA 6:1, 6:1 VICKERY, Sachia USA - [21] VEKIC, Donna CRO 2:6, 7:5, 6:2 --- [25] PLISKOVA, Karolina CZE - RUSE, Elena-Gabriela ROU 6:1, 6:4 DOLEHIDE, Caroline USA - BUREL, Clara FRA 4:6 , 3:6 --- BLINKOVA, Anna - BURRAGE, Jodie GBR 3:6, 4:6 ZANEVSKA, Maryna BEL - [2] SABALENKA, Aryna 2:6, 3:6 QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? 