US Open: Kiedy gra Sabalenka - Zanevska O której godzinie gra Sabalenka mecz dzisiaj

Aryna Sabalenka zaczyna walkę w US Open 2023, a jej pierwsza rywalka to Belgijka Maryna Zanevska (nr 112). Białorusinka ma wielką szansę wyprzedzić Igę Świątek w rankingu i po raz pierwszy zostać numerem 1. Wystarczy, że odpadnie w tej samej fazie US Open co Polka. Iga Świątek musi dojść dalej, żeby obronić pozycję. Mecz Aryna Sabalenak - Maryna Zanevska zostanie rozegrany we wtorek 29 sierpnia 2023. Poniżej więcej informacji.

Aryna Sabalenka przekonuje, że w ogóle nie myśli o walce po pozycję numer 1 w rakingu, bo skupia się wyłącznie na własnej grze i kolejnych meczach. Wcześniej zmarnowała już kilka okazji na wyprzedzenie Igi Świątek. - Cóż, nie jest to coś, o czym tak naprawdę myślę podczas turnieju i podczas meczów. To znaczy wiem, że miałem i prawdopodobnie mam szansę stać się numerem 1 na świecie, ale wciąż jest dużo pracy do wykonania. Bardziej skupiam się na sobie niż na rankingu. Wiem, że jeśli pokażę swój najlepszy tenis, dam z siebie wszystko, to będę w stanie tego dokonać. Próbuję skupić się bardziej na sobie, na mojej grze, na większym doskonaleniu się - podkreślała Sabalenka

Mecz Aryna Sabalenka - Maryna Zanevska w 1. rundzie US Open 2023 zostanie rozegrany w nocy z wtorku na środę 29/30 sierpnia. Początek meczu Sabalenka - Zanevska ok. godziny 3 nad ranem polskiego czasu (drugi mecz od godz. 1 po meczu mężczyzn Hanfmann - Sinner). Transmisja TV na Eurosporcie 1 lub 2 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze.