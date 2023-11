W Turynie polała się krew, absolutnie niebywałe sceny w ATP Finals. Służby medyczne miały pełne ręce roboty [WIDEO]

To prawdziwy powód końca turnieju WTA w Warszawie? Znany komentator ujawnia prawdę na temat jego organizacji

Rublow rozpoczął ATP Finals od porażki 4:6, 2:6 ze swoim rodakiem, Daniłem Miedwiediewem. W tym kontekście stawką środowego spotkania z wiceliderem rankingu światowego, Carlosem Alcazarem, było „być albo nie być” rosyjskiego tenisisty w finałowej części turyńskich zmagań.

Pierwszego seta Hiszpan wygrał 7:5, co mocno zdenerwowało jego rywala. Przy stanie 1:0 dla Alcazara w drugim secie, Rublow zupełnie stracił panowanie nad sobą. Z wściekłości zaczął metodycznie… okładać się rakietą po nodze.

Skutki takiego zachowania okazały się tyleż oczywiste, co dramatyczne dla niego. Z rozbitego rakietą kolana zaczęła sączyć się krew, a do jej zatamowania nie wystarczyło wytarcie go ręcznikiem. Konieczne było wezwanie służb medycznych, które opatrzyły uszkodzoną nogę niezrównoważonego emocjonalnie zawodnika.

Wybuch wściekłości i jej odreagowanie nie pomogło Rublowowi. Przegrał drugą partię 2:6 i jeszcze dziś wieczorem, po meczu Miedwiediewa z Alexandrem Zverevem, stracić może szanse na awans do półfinału.