Wiadomo co z meczem Huberta Hurkacza! Fani Polaka nie będą zadowoleni

Rozpoczął się prestiżowy turniej na kortach trawiastych Wimbledonu. Aktualnie swój mecz rozgrywa Iga Świątek, która podejmuje Sarę Sorribes Tormo. Wieczorem Hubert Hurkacz miał wyjść na kort i walczyć o awans do kolejnej rundy z Janem Choinskim. Do starcia niestety nie dojdzie, ponieważ warunki atmosferyczne nie rozpieszczają organizatorów i przez to spotkanie musiało zostać przełożone na inny termin. W środę prognoza pogody miała sprzyjać wszystkim zawodnikom, tak się jednak nie stało. W niektórych momentach świeci słońce, a po chwili pada bardzo intensywny deszcz. Przez to, że mecze nie są płynnie rozgrywane, spotkanie z udziałem Hurkacza musiało zostać przeniesione.

Mecz Hurkacza przełożony! Fani Polaka nie będą zadowoleni

Wstępnie mecz Wrocławianina odbędzie się 6 lipca. Polak w pierwszej rundzie pokonał Alberta Ramosa-Vinolasa, wygrał z Hiszpanem w trzech partiach (6:1;6:4;6:4).