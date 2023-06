Wielka rywalka Igi Świątek nie ma zamiaru odpuścić! Jelena Rybakina pokazała to, na co wszyscy jej fani czekali

Polska tenisistka nie wystąpi w Wimbledonie. To była bolesna porażka

W ostatnim czasie widać, że Iga Świątek ponownie jest nie do zatrzymania. Polka triumfowała w minionym turnieju Rolanda Garrosa, gdzie pokonała w finale Karolinę Muchovą. W innej sytuacji jest aktualnie jedna z największych rywalek 22-latki - Jelena Rybakina, ponieważ musiała wycofać się z zawodów w Eastbourne przez problemy zdrowotne. Tegoroczna edycja Wimbledonu rozpocznie się 3 lipca i potrwa 13 dni. Ten prestiżowy turniej na pewno dobrze wspomina Kazaszka, która go wygrała. W tym sezonie przez wcześniej wspomnianą niedyspozycję, start 24-latki stoi pod znakiem zapytania. Jednak pojawiło się światło w tunelu, w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z Rybakiną w roli głównej.

Pojawiło się nagranie z Rybakiną w roli głównej! Rywalka Świątek wraca do pełni sił przed Wimbledonem

Turniej w Eastbourne miał być ostatnim przystankiem przed startem w Wimbledonie, jednak niespodziewanie Kazaszka nabawiła się problemów zdrowotnych. W rozmowie "express.co.uk", tenisistka odniosła się do swojego stanu zdrowia. - Jestem niestety zmuszona wycofać się z turnieju w Eastbourne. Ciągle dochodzę do siebie po chorobie wirusowej, z którą walczyłam w Paryżu i po Rolandzie Garrosie było mi z tego powodu bardzo trudno. Do tego w Berlinie pojawił się także inny mały problem - zdradziła Rybakina.

Warto przypomnieć, że ostatni raz Świątek wygrała z Rybakiną w 2021 roku, choć w ostatnim starciu miała szansę przełamać złą passę, jednak musiała poddać mecz przy stanie w trzecim secie 2:2 ze względów zdrowotnych.

Na nagraniu udostępnionym przez profil Wimbledonu na "Instagramie", Rybakina została nagrana na korcie. "Obrończyni tytułu ciężko pracuje" - podpisano.

i Autor: Instragram/Wimbledon