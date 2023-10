Wielkie wsparcie dla Huberta Hurkacza! Wrocławianin zapamięta to spotkanie na długo, spełnienie marzeń

Iga Świątek zwróciła się do Huberta Hurkacza. Nie mogła się powstrzymać, jedno słowo wystarczyło

Hubert Hurkacz aktualnie rozgrywa jeden z lepszych turniejów w ostatnim czasie. Wrocławianin w półfinale znalazł się podczas ATP Cincinnati, wówczas wrocławianin trafił na Carlosa Alcaraza, z którym stoczył prawdziwy bój, jednak musiał uznać wyższość rywala po trzech setach. 26-latek na imprezie w Szanghaju spisuje się znakomicie, ponieważ w drodze do półfinału stracił zaledwie dwa sety w czterech meczach. W ćwierćfinale rozegrał dość wyrównany pojedynek z Fabianem Marozsanem, jednak ostatecznie to Hurkacz zdołał przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść, dzięki czemu powalczy o finał z Sebastianem Kordą. Obaj zawodnicy w przeszłości rozegrali dwa mecze. W 2021 roku lepszy był wrocławianin, natomiast Amerykanin pokonał Polaka podczas tegorocznego Australian Open. Choć ten mecz nie należał do tych z kategorii jednostronnych, ponieważ zakończył się wynikiem 3:2.

Hubert Hurkacz & Roger FedererHubi: Hej! Jak się masz?Roger: Wszystko w porządku, miło cię widzieć. Świetnie grasz jak dotąd.Hubi: Miło cię widzieć!Roger: Wszystko w porządku?Hubi: Tak, a u Ciebie?Roger: Bardzo dobrze! Zobaczę Cię w pobliżu.pic.twitter.com/mlF556vkme— Z kortu - informacje tenisowe | Tennis news (@z_kortu) October 13, 2023

Podczas przygotowania do meczu Hurkacz niespodziewanie spotkał idola z dzieciństwa - Rogera Federera. Wrocławianin w rozmowie z "Players Voices" wypowiedział się o legendarnym tenisiście. - Kiedy byłem dzieckiem Roger Federer był moim idolem. Pamiętam, że starałem się oglądać go tak często, jak to możliwe w telewizji - przekazał. Utytułowany zawodnik ocenił w krótkiej rozmowie grę Polaka, nie zabrakło uprzejmości ze strony Federera. - Wszystko w porządku, miło cię widzieć. Świetnie grasz jak dotąd - zaznaczył Szwajcar.