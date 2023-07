Wimbledon DRABINKA kobiet WYNIKI WTA Terminarz Wimbledonu 2023

Trwa Wimbledon 2023. Na londyńskiej trawie walczą najlepsze tenisistki na świecie. Jedną z głównych faworytek jest Iga Świątek, która wygrała juniorski Wimbledon, ale w seniorskim najdalej doszła do 4. rundy. - Jestem bardzo podekscytowana przed tym turniejem - mówiła Iga Świątek. Pozostałe dwie Polki w drabince kobiet to Magda Linette i Magdalena Fręch. Tytułu broni Jelena Rybakina, a pozostałe faworytki to Aryna Sabalenka i Petra Kvitova, dwukrotna mistrzyni Wimbledonu.

Wimbledon 2023 DRABINKA kobiet WYNIKI WTA TERMINARZ

I runda - 3 i 4 lipca (poniedziałek, wtorek)

II runda - 5 i 6 czerwca (środa, czwartek)

III runda - 7 i 8 lipca (piątek, sobota)

IV runda - 9 i 10 lipca (niedziela, poniedziałek)

1/4 finału - 11 i 12 lipca (wtorek, środa)

1/2 finału - 13 lipca (czwartek)

Finał - 15 lipca (sobota)

I RUNDA

[1] ŚWIĄTEK, Iga POL - ZHU, Lin CHN

TREVISAN, Martina ITA - SORRIBES TORMO, Sara ESP

---

PARRY, Diane FRA - DART, Harriet GBR

FRUHVIRTOVA, Linda CZE [30] - MARTIC, Petra CRO [23]

---

LINETTE, Magda POL - TEICHMANN, Jil SUI

STRYCOVA, Barbora CZE - ZANEVSKA, Maryna BEL

--

COLLINS, Danielle USA - GRABHER, Julia AUT

SWAN, Katie GBR - BENCIC, Belinda SUI [14]

---

KASATKINA, Daria [11] - DOLEHIDE, Caroline USA

BURRAGE, Jodie GBR - MCNALLY, Caty USA

--

PODOROSKA, Nadia ARG - MARTINCOVA, Tereza CZE (Q)

YUAN, Yue CHN - AZARENKA, Victoria [19]

---

MERTENS, Elise BEL [28] - HRUNCAKOVA, Viktoria SVK

WILLIAMS, Venus USA - SVITOLINA, Elina UKR

---

HUNTER, Storm AUS - WANG, Xinyu CHN

KENIN, Sofia USA - GAUFF, Coco USA [7]

---

PEGULA, Jessica USA [4] - DAVIS, Lauren USA

BUCSA, Cristina ESP - AKHIMOVA, Kamilla

---

OSORIO, Camila COL - COCCIARETTO, Elisabetta ITA

MASAROVA, Rebeka ESP - SHERIF, Mayar EGY [31]

-

ZHENG, Qinwen CHN [24] - SINIAKOVA, Katerina CZE

TSURENKO, Lesia UKR - LIU, Claire USA

---

PARKS, Alycia USA - FRIEDSAM, Anna-Lena GER

BOGDAN, Ana ROU - SAMSONOVA, Liudmila [15]

---

KUDERMETOVA, Veronika [12] - KANEPI, Kaia EST

VONDROUSOVA, Marketa CZE - STEARNS, Peyton USA

---

STEPHENS, Sloane USA - PETERSON, Rebecca SWE

ZHANG, Shuai CHN - VEKIC, Donna CRO [20]

---

BOUZKOVA, Marie CZE [32] - WALTERT, Simona SUI

KONTAVEIT, Anett EST - STEFANINI, Lucrezia ITA

---

BAINDL, Kateryna UKR - FERNANDEZ, Leylah CAN

VOLYNETS, Katie USA - GARCIA, Caroline FRA [5]

----

JABEUR, Ons TUN - FRECH, Magdalena POL

BONAVENTURE, Ysaline BEL - BAI, Zhuoxuan CHN

---

BONDAR, Anna HUN - ANDREESCU, Bianca CAN

BOUZAS MANEIRO, Jessica ESP - KALININA, Anhelina UKR [26]

---

PLISKOVA, Karolina CZE [18] - STEVANOVIC, Natalija SRB

ZHAO, Carol CAN - KORPATSCH, Tamara GER

---

SASNOVICH, Aliaksandra - PARRIZAS DIAZ, Nuria ESP

PAOLINI, Jasmine ITA - KVITOVA, Petra CZE [9] ---

HADDAD MAIA, Beatriz BRA [13] - PUTINTSEVA, Yulia KAZ

CRISTIAN, Jaqueline ROU - BRONZETTI, Lucia ITA

---

CIRSTEA, Sorana ROU - MARIA, Tatjana GER

MINNEN, Greet BEL - OSTAPENKO, Jelena LAT [17]

---

PERA, Bernarda USA [27] - TOMOVA, Viktoriya BUL

BOULTER, Katie GBR - SAVILLE, Daria AUS

---

HIBINO, Nao JPN - CORNET, Alize FRA

ROGERS, Shelby USA - RYBAKINA, Elena KAZ [3]

---

SAKKARI, Maria GRE [8] - KOSTYUK, Marta UKR

RISKE-AMRITRAJ, Alison BADOSA, Paula ESP

---

GOLUBIC, Viktorija SUI - SCHMIEDLOVA, Anna Karolina SVK

KARTAL, Sonay GBR - KEYS, Madison USA [25]

---

POTAPOVA, Anastasia [22] - NAEF, Celine SUI

JUVAN, Kaja SLO - BETOVA, Margarita

---

ANDREEVA, Mirra - WANG, Xiyu CHN

WATSON, Heather GBR - KREJCIKOVA, Barbora CZE [10]

---

MUCHOVA, Karolina CZE [16] - NIEMEIER, Jule GER

NOSKOVA, Linda CZE - GALFI, Dalma HUN

---

BRENGLE, Madison USA - ERRANI, Sara ITA

NAVARRO, Emma USA - ALEXANDROVA, Ekaterina [21]

---

BEGU, Irina-Camelia ROU [29] - MARINO, Rebecca CAN

WICKMAYER, Yanina BEL - BLINKOVA, Anna

---

GRACHEVA, Varvara FRA - GIORGI, Camila ITA

UDVARDY, Panna HUN - SABALENKA, Aryna [2]