Wimbledon: KIEDY grają Polacy? GODZINY meczów Polaków Wimbledon O której godzinie grają polscy tenisiści Świątek, Hurkacz, Linette, Fręch

Wimbledon 2023 zaczynie się w poniedziałek 3 lipca i od razu będziemy mieli wielkie emocje. Pierwsze mecze zagra aż trójka Polaków i to nasze największe gwiazdy - Iga Świątek, Hubert Hurkacz i Magda Linette. Niestety wygląda na to, że cała trójka powalczy w tym samym czasie. Jako ostatnia pierwszy mecz w Wimbledonie 2023 zagra Magdalena Fręch - we wtorek 4 lipca.

Iga Świątek pierwszy mecz na Wimbledonie z Lin Zhu. Z zajmującą 33. miejsce w rankingu Chinką powalczy po raz pierwszy. Zdaniem bukmacherów Iga Świątek jest już faworytką numer 1 do wygrania Wimbledonu, choć jeszcze kilka dni temu wyżej oceniano szanse broniącej tytułu Jeleny Rybakiny czy Aryny Sabalenki. Notowania Polki poszły w górę po jej świetnych występach w Bad Homburg i korzystnym losowaniu. Większość najgroźniejszych rywalek znalazła się drugiej połowie drabinki. – Czuję, że dobrze wykorzystałam czas w Bad Homburg, żeby potrenować i przyzwyczaić się do kortów trawiastych. Mam wrażenie, że z każdym rokiem coraz szybciej przyzwyczajam się do tego rytmu gry. Jestem gotowa i podekscytowana przed Wimbledonem – powiedziała Iga Świątek, która wygrała już dziesięć meczów z rzędu (siedem na mączce, trzy na trawie).

Hubert Hurkacz rywalizację w Wimbledonie zacznie po nieco słabszym okresie, w którym brakowało znaczących sukcesów. Jego pierwszym rywalem będzie Hiszpan Albert Ramos-Vinolas. - To były słabe wyniki, jeżeli chodzi o moje ambicje. Wierzę, że mogę grać dużo lepiej - powiedział Hurkacz w rozmowie z Polsatem Sport. Hurkacz i Hiszpan Ramos-Vinolas zagrają ze sobą po raz trzeci, ale pierwszy raz zmierzą się na trawie. Oba poprzednie mecze rozegrali w 2022 r. Najpierw Hurkacz pokonał Ramosa-Vinolasa 6:7, 6:2, 7:6 w Montrealu (kort twardy), a potem 7:6, 6:2 w Monte Carlo (mączka). Doświadczony 35-letni Hiszpan jest leworęczny, co na trawie bywa dużym atutem. Chodzi oczywiście o serwis i generowane kąty oraz rotacje niewygodne dla rywala. - Uwielbiam trawę. Jeżeli będę grał swój dobry, agresywny tenis, to na pewno ta nawierzchnia będzie sprzyjała mojej grze. Jest to wyjątkowe dla mnie miejsce. Zawsze, gdy się tu wraca, odczuwa się ogromne emocje. Wracają fajne wspomnienia. Czuć także ambicje związane z tym turniejem - dodał Hurkacz.

Wimbledon I runda, mecze Polaków

PONIEDZIAŁEK

H. Hurkacz - A. Ramos-Vinolas ok. godziny 13.30-14.00

M. Linette - J. Teichmann ok. godz. 13.30-14.00

I. Świątek - L. Zhu godz. 14

WTOREK

M. Fręch - O. Jabeur

🎾 Let's start @Wimbledon. Hoping for good weather and good day. #seeyou 🎾 Czas na Wimbledon. Mam nadzieję na dobrą pogodę i dobry dzień. pic.twitter.com/eduSI4iywX— Iga Świątek (@iga_swiatek) July 2, 2023