Wojciech Fibak doskonale zna Donalda Trumpa. Taki naprawdę jest nowy prezydent USA, te słowa nie pozostawiają żadnych wątpliwości

- Uroczyście przysięgam, że będę wiernie sprawować urząd Prezydenta Stanów Zjednoczonych oraz że w miarę swoich najlepszych możliwości będę chronić, strzec i bronić Konstytucji Stanów Zjednoczonych - oświadczył Trump, składając przysięgę na Biblię w towarzystwie prezesa Sądu Najwyższego Johna Robertsa.

Tuż po zaprzysiężeniu rozpoczęła się przemowa 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych. - Złoty wiek Ameryki zaczyna się właśnie teraz. Od tego dnia Ameryka będzie ponownie szanowana na całym świecie. Będzie przedmiotem zazdrości każdego narodu. Po prostu postawię Amerykę na pierwszym miejscu - powiedział Trump, który jednocześnie zapewnił m.in., że zostanie zapamiętany jako prezydent wprowadzający pokój na całym świecie.

Wojciech Fibak o Donaldzie Trumpie: Lepiej nie mieć go za wroga

Jak odbierać słowa Trumpa i jakim jest on człowiekiem na co dzień? Swoimi refleksjami podzielił się z radiem Eska Wojciech Fibak, który od lat jest dobrym znajomym nowego prezydenta USA.

- Są takie dwie strony Donalda Trumpa. Z jednej strony sympatyczny, miły, uśmiechnięty, a z drugiej nie przebiera w słowach - powiedział były znakomity polski tenisista. - Wszystko jest dobrze z Donaldem Trumpem do czasu, gdy on akceptuje poglądy innych. Natomiast kiedy następują jakieś różnice, no to często bywa zbyt twardy, przekracza pewną granicę. Na pewno nie mieć go za wroga, wiele osób się o tym przekonało - dodał Fibak.