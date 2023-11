WTA Finals: Jessica Pegula - Coco Gauff Kiedy mecz? O której godzinie półfinał Pegula - Gauff

Aryna Sabalenka naprawdę powiedziała to o Idze Świątek! Trzymała to w sobie od dawna

Jessica Pegula i Coco Gauff już dzisiaj zagrają w półfinale WTA Finals 2023 w Cancun. Dwie Amerykanki miały zupełnie inne drugi do półfinału. Jessica Pegula w świetnym stylu pokonała 7:5, 6:2 Jelenę Rybakinę, 6:4, 6:3 Arynę Sabalenkę i 6:3, 6:2 Marię Sakkari. Już przed ostatnim meczem w fazie grupowej miała pewny awans z pierwszego miejsca. Szybka i sprytna Pegula doskonale radzi sobie w bardzo trudnych warunkach w Cancun, na nierównym korcie i przy silnym wietrze.

Coco Gauff miała dużo trudniejszą drogę do półfinału WTA Finals. Na początek rozbiła co prawda 6:0, 6:1 Ons Jabeur, ale potem przegrała 0:6, 5:7 z Igą Świątek, zaliczając koszmarną końcówkę spotkania. Po jej zwycięstwie 5:7, 7:6, 6:3 nad Marketą Vondrosuovą dużo zależało od Polki. Gdyby Iga Świątek przegrała z Jabeur 0-2 w setach, Coco Gauff odpadłaby z rywalizacji. Nasza gwiazda zrobiła jednak swoje i 19-latka z USA mogła się cieszyć z awansu do półfinału. Coco Gauff i Jessica Pegula w singlu grały ze sobą trzy razy, a bilans tej rywalizacji to 2-1 dla Peguli, która ostatnio ograła Coco 6:2, 5:7, 75 na drodze do triumfu w Montrealu.

Mecz Jessica Pegula - Coco Gauff w 1/2 finału turnieju WTA Finals 2023 w Cancun zostanie rozegrany w sobotę 4 listopada. Początek półfinału Pegula - Gauff o godzinie 23 polskiego czasu. Transmisja TV z półfinału Pegula - Gauff na Canal+ Sport.