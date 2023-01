Występ Igi Świątek nie został doceniony! Fala krytyki spadła na organizatorów

Iga Świątek świetnie spisuje się w Australian Open. Polka od początku turnieju wygrała już trzy spotkania, w pierwszej potyczce 21-latka wygrała Jule Niemeier w dwóch setach, następnie liderka światowego rankingu szybko rozprawiła się z Camilą Osorio. W 1/16 rywalką Polki była Cristina Bucsa, która nie mogła w żaden sposób przeciwstawić się Świątek. Warto przypomnieć, że Raszynianka w zeszłym roku spisywała się fantastycznie na wielu turniejach, z resztą nie bez przyczyny zajmuje pierwsze miejsce w światowym rankingu. Najbliższe spotkanie Polki wywołało wielką burzę w mediach społecznościowych, chodzi oczywiście o godzinę startu.

Nikt nie rozumie takiej decyzji! Wszyscy komentują starcie Świątek z Rybakiną

Wiadome jest, że mecz Igi Świątek z Eleną Rybakiną może być bardzo emocjonujący oraz zachwycić niejednego fana tenisa. Spotkanie zwyciężczyni Wimbledonu z liderką światowego rankingu nie odbędzie się w sesji wieczornej, tylko porannej. W mediach społecznościowych nie milkną echa na temat takiej decyzji i układu ze strony organizatorów. Jednym z nich był David Law - dziennikarz BBC. - To wstyd, że liderka światowego rankingu oraz zwyciężczyni Wimbledonu nie dostały slotu na mecz 19:00 (czasu australijskiego) - przekazał dziennikarz.

Na profilu "The Tennis Letter" także pojawił się odpowiedni wpis. - Rybakina to obecna mistrzyni najważniejszego turnieju w historii tenisa. Iga Świątek to największa domiantorka, jaką mieliśmy od lat. Nie wystąpią na Rod Laver Arena w primetimie na Australian Open. Czy ktoś jeszcze widzi w tym problem? - można przeczytać.

Mecz Świątek z Rybakiną zaplanowany jest na godzinę 2:30.

Shame World No.1 vs. Wimbledon champion isn’t given the 7pm primetime RLA slot tomorrow.— David Law (@DavidLawTennis) January 21, 2023

Elena Rybakina is the reigning champ of the most important tournament in the history of tennisIga Swiatek is the most dominant world #1 we’ve had in yearsThey will not be primetime on Rod Laver Arena tomorrow at the Australian OpenDoes anyone else see a problem with this? pic.twitter.com/R8TDbf4vns— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 21, 2023

