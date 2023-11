Kanonada bramek w meczu KP Starogard - Unia Swarzędz

Przebieg spotkania

W pierwszej połowie wczorajszego meczu KP Starogard z Unią Swarzędz, który odbył się w mieście KP Starogard, gospodarze i goście zremisowali 1:1. W 9 minucie padł gol dla Unii Swarzędz, natomiast w 21 minucie zawodnik o nazwisku Chaciński strzelił gola dla KP Starogard.

W drugiej połowie wczorajszego meczu KP Starogard z Unią Swarzędz, który odbył się w mieście Starogard, gospodarze musieli zmierzyć się z trudnym przeciwnikiem. Pierwsza połowa zakończyła się remisem 1:1. W 63 minucie to Unia Swarzędz otworzyła wynik spotkania. Bramkę zdobył Chrominski, który pokonał bramkarza KP Starogard.

Gospodarze starali się odrobić straty, ale w 74 minucie ponownie to goście trafili do siatki. Tym razem ponownie strzałem precyzyjnym popisał się Chrominski. KP Starogard nie poddawał się i walczył o odrobienie strat. W 81 minucie udało im się zdobyć bramkę dzięki Łukasikowi, który wykorzystał sytuację podbramkową. Mecz zbliżał się ku końcowi, a obie drużyny dążyły do zdobycia kolejnych goli.

W doliczonym czasie gry, konkretnie w 90+5 minucie, Unia Swarzędz ponownie objęła prowadzenie za sprawą Borowiaka. Jednak KP Starogard nie zamierzał rezygnować i w ostatniej sekundzie meczu odpowiedział bramką Parulskiego w 90+6 minucie. Ostatecznie cały mecz zakończył się wynikiem: KP Starogard 3, Unia Swarzędz 4.

Pomeczowe podsumowanie

Przed meczem sytuacja każdej drużyny wyglądała następująco: KP Starogard miał 3 punkty, a Unia Swarzędz 4 punkty. Po meczu, który zakończył się wynikiem 3:4 na korzyść Unii Swarzędz, drużyna ta zajmuje 4 miejsce w tabeli. Do tej pory Unia Swarzędz wygrała 9 meczy, zremisowała 3 mecze i przegrała 6 meczy, co daje im sumę punktów wynoszącą 30. Natomiast KP Starogard zajmuje 17 miejsce w tabeli. Do tej pory drużyna ta wygrała tylko 2 mecze, zremisowała 4 mecze i przegrała aż 12 meczy, co daje im sumę punktów wynoszącą tylko 10. W tym konkretnym meczu obydwie drużyny zdobyły po jednym punkcie. Aktualna punktacja przedstawia się następująco: KP Starogard ma teraz 11 punktów.

III Liga - Grupa 2 - Następne mecze obydwóch zespołów:

KP Starogard rozegra kolejny mecz przeciwko drużynie Cartusii Kartuzy. Spotkanie odbędzie się 2 marca 2024 roku o godzinie 13:00 na stadionie Gminnym w Kartuzach. Natomiast Unia Swarzędz zmierzy się z Pogonią Nowe Skalmierzyce tego samego dnia o tej samej godzinie na stadionie Miejskim w Swarzędzu.