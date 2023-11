Majerz dwukrotnie strzelał, Pogoń wygrywa 5:2 z Unią

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa sobotniego meczu Pogoni Nowe Skalmierzyce z Unią Solec Kujawski zakończyła się wynikiem 2:0 dla gospodarzy. W 36 minucie bramkę dla Pogoni zdobył Kaczmarek, a pięć minut później, w 41 minucie, kolejną bramkę strzelił Lis.

W drugiej połowie sobotniego meczu Pogoni Nowe Skalmierzyce z Unią Solec Kujawski, który odbył się w Nowych Skalmierzycach, gospodarze wyszli zwycięsko. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 2:0 dla Pogoni. W 48 minucie to gracze Unii Solec Kujawski zdobyli bramkę. Bramkarz Pogoni nie był w stanie obronić strzału Witkowskiego, który wprowadził swoją drużynę do gry.

Jednak już w 50 minucie Pogoń odpowiedział bramką zdobytą przez Majerza. Piłkarz ten wykorzystał sytuację i skierował piłkę do siatki, doprowadzając do remisu. Niestety dla gospodarzy, w 56 minucie Unia Solec Kujawski ponownie objęła prowadzenie. Tym razem Kravchenko pokonał bramkarza Pogoni i zdobył kolejną bramkę dla swojej drużyny. Jednak na kilka minut przed końcem meczu, w 86 minucie, Grabowski z Pogoni doprowadził do remisu strzelając bramkę.

Na sam koniec spotkania, w 89 minucie, to znów Majerz z Pogoni wpisał się na listę strzelców i zapewnił swojej drużynie zwycięstwo. Ostateczny wynik meczu to Pogoń Nowe Skalmierzyce 5, Unia Solec Kujawski 2.

Pomeczowe podsumowanie

Po meczu, w którym Pogoń Nowe Skalmierzyce pokonała Unię Solec Kujawski 5:2, drużyna Pogoni zajmuje 5. miejsce w tabeli. Dotychczas wygrali oni 8 spotkań, zremisowali 4 razy i przegrali 5 meczów. Aktualnie mają na swoim koncie 28 punktów. Natomiast Unia Solec Kujawski znajduje się na 16. miejscu w tabeli. Do tej pory wygrali oni tylko 3 mecze, zremisowali raz, a aż 13 spotkań przegrali. Ich aktualna suma punktów wynosi jedynie 10. W tym konkretnym meczu obie drużyny zdobyły po jednym punkcie.

III Liga - Grupa 2 - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Pogonią Nowe Skalmierzyce a Unią Solec Kujawski, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz Pogoni Nowe Skalmierzyce z Flotą Świnoujście odbędzie się 25 listopada 2023 roku o godzinie 12:00 na stadionie Miejsko-Gminnym w Nowych Skalmierzycach. Natomiast mecz Stolema Gniewino z Unią Solec Kujawski zostanie rozegrany tego samego dnia o godzinie 13:00 na stadionie Gotis w Gniewinie.