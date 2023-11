Wyczyn Gradzkiego i ciężko wywalczone zwycięstwo Pelikana Łowicz nad Jagiellonią II

Przebieg spotkania

W pierwszej połowie wczorajszego meczu Pelikan Łowicz z Jagiellonią II, który odbył się w Łowiczu, gospodarze wyszli na prowadzenie. W 16 minucie Pawlicki strzelił bramkę dla Pelikana Łowicz, ustalając wynik na 1:0.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu pomiędzy Pelikanem Łowicz a Jagiellonią II tempo było spokojniejsze niż w pierwszej. Pomimo wysiłków obydwu drużyn, wynik pozostał niezmieniony. Ostatecznie brzmiał on następująco: Pelikan Łowicz - 1, Jagiellonia II - 0.

Pomeczowe podsumowanie

Przed meczem Pelikan Łowicz prowadził z wynikiem 1:0 nad Jagiellonią II. Po meczu, Pelikan Łowicz zajmuje 3 miejsce w tabeli. Dotychczas drużyna wygrała 10 meczy, zremisowała 3 mecze i przegrała 4 mecze, co daje im sumę punktów wynoszącą 33. Natomiast Jagiellonia II zajmuje 12 miejsce w tabeli. Do tej pory drużyna wygrała 4 mecze, zremisowała 6 meczy i przegrała 7 meczy, co daje im sumę punktów wynoszącą 18. W meczu obydwie drużyny zdobyły po jednym punkcie. Aktualna punktacja przedstawia się następująco: Pelikan Łowicz - 34 punkty.

III Liga - Grupa 1 - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Pelikanem Łowicz a Jagiellonią II, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz Pelikana Łowicz z GKS-em Bełchatów odbędzie się 26 listopada 2023 roku o godzinie 12:00 na stadionie Pelikan w Łowiczu. Natomiast mecz Broni Radom z Jagiellonią II zostanie rozegrany 24 listopada 2023 roku o godzinie 18:00 na stadionie Lekkoatletyczno-Piłkarskim Im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu.