Niespodziewany remis Rakowa z Cracovią

Poprzednie mecze Raków Częstochowa - Cracovia Kraków

W ostatnich trzech meczach pomiędzy Rakowem Częstochowa a Cracovią Kraków doszło do różnych wyników. Pierwszy mecz odbył się na stadionie w Częstochowie 8 maja 2022 roku. W tym spotkaniu obie drużyny zremisowały 1:1. Kolejny mecz został rozegrany na stadionie Cracovii Im. Józefa Piłsudskiego w Krakowie 3 września 2022 roku. Tym razem to Cracovia Kraków odniosła zwycięstwo, pokonując Raków 3:0. Ostatni mecz, który odbył się na stadionie Miejskim w Częstochowie 18 marca 2023 roku, zakończył się wygraną gospodarzy. Raków Częstochowa pokonał Cracovię Kraków wynikiem 4:1. Stosunek bramek w rozegranych meczach Cracovia Kraków: 5, Raków Częstochowa: 5

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu zakończyła się wynikiem 1:0 dla drużyny gości. W 20 minucie zawodnik Rakowa Częstochowa, Tudor, otrzymał żółtą kartkę. Pięć minut później Cracovia Kraków zdobyła bramkę dzięki Rumunowi Ghicie, który wykorzystał asystę Atanasova.

W drugiej połowie gospodarze zdołali wyrównać wynik. W 46 minucie trener Rakowa Częstochowa dokonał zmiany w składzie, wprowadzając na boisko Piaseckiego, który zastąpił Crnaca.

W 64 minucie kolejna zmiana w drużynie gospodarzy - Bartosz Nowak wszedł na boisko, Soonny'ego zastępując Kittela. W 66 minucie trener Cracovii Kraków również dokonał zmiany - Michał Rakoczy wszedł na boisko, zastępując Mateusza Bochnaka. Niestety dla gości, już dwie minuty później Skovgaard otrzymał żółtą kartkę. W 71 minucie trener Cracovii Kraków postanowił przeprowadzić kolejną zmianę - Jaroszyński wszedł na boisko, a Skovgaard opuścił je. W tym samym czasie trener Rakowa Częstochowa również dokonał zmiany - Dejan Sorescu wszedł na boisko, a Marcin Cebula je opuścił.

W 74 minucie piłkarz Cracovii Kakabadze otrzymał żółtą kartkę. W 82 minucie trener Rakowa Częstochowa dokonał dwóch zmian - Drachal wszedł na boisko, zastępując Silvę, a Kovacevic zastąpił Ledermana. W 83 minucie trener Cracovii Kraków przeprowadził trzy zmiany - Knap wszedł na boisko, zastępując Atanasova, Rapa zastąpił Kallmana, a Smiglewski Kakabadze. W 85 minucie Jaroszyński otrzymał żółtą kartkę dla drużyny Cracovii Kraków. W 86 minucie Oshima z Cracovii również otrzymał żółtą kartkę.

Jednak w 88 minucie Raków Częstochowa zdobyła bramkę dzięki Nowakowi z rzutu karnego, wyrównując tym samym wynik. W doliczonym czasie gry, w 90+2 minucie Rundić z Rakowa otrzymał żółtą kartkę. Cały mecz zakończył się remisem: Raków Częstochowa 1:1 Cracovia Kraków.

Skład meczu z dnia 2023-11-25

Raków Częstochowa

D. Szwarga - trener

Vladan Kovačević (1) bramkarz

Fran Tudor (7) obrońca

Bogdan Racovițan (25) obrońca

Milan Rundić (3) obrońca

Srđan Plavšić (14) pomocnik

Ben Lederman (8) pomocnik

Vladyslav Kochergin (30) pomocnik

Jean Carlos (20) pomocnik

Marcin Cebula (77) napastnik

Ante Crnac (19) napastnik

Sonny Kittel (93) napastnik

Cracovia Kraków

J. Zieliński - trener

Sebastian Madejski (13) bramkarz

Otar Kakabadze (25) obrońca

Jakub Jugas (24) obrońca

Arttu Hoskonen (22) obrońca

Virgil Ghiță (5) obrońca

Andreas Skovgaard (3) obrońca

Mateusz Bochnak (17) pomocnik

Takuto Oshima (18) pomocnik

Jani Atanasov (6) pomocnik

Benjamin Källman (9) napastnik

Patryk Makuch (7) napastnik

Statystyki

Raków Częstochowa Cracovia Kraków Strzały na bramkę 6 3 Strzały poza światło bramki 6 4 Wszystkie strzały 18 12 Strzały zablokowane 6 5 Faule 10 12 Rzuty rożne 6 4 Spalone 2 3 Posiadanie piłki 67% 33% Żółte kartki 2 4 Czerwone kartki 0 0 Interwencja bramkarza 2 5 Suma podań 611 297 Dokładne podania 519 206 Procent dokładnych podań 85% 69%

Pomeczowe podsumowanie

Po meczu, Raków Częstochowa zajmuje 4. miejsce w tabeli. Dotychczas drużyna Rakowa wygrała 8 meczów, zremisowała 3 mecze i przegrała 3 mecze, co daje im sumę punktów wynoszącą 27. Natomiast Cracovia Kraków zajmuje 15. miejsce w tabeli. Dotychczas drużyna Cracovii wygrała 3 mecze, zremisowała 6 meczów i przegrała 5 razy, co daje im sumę punktów wynoszącą 15.

Ekstraklasa - Następne mecze obydwóch zespołów:

Oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz Śląska Wrocław z Rakowem Częstochowa odbędzie się 3 grudnia 2023 roku o godzinie 17:30 na stadionie Tarczyński Arena w Wrocławiu. Będzie to ważne starcie dla obu drużyn, które będą dążyć do zdobycia kolejnych punktów. Natomiast Cracovia Kraków zmierzy się z Ruchem Chorzów tego samego dnia, ale o godzinie 12:30 na stadionie Cracovii Im. Józefa Piłsudskiego w Krakowie. To będzie okazja dla kibiców obu klubów, aby wspierać swoje drużyny i cieszyć się emocjonującym widowiskiem. Oba te mecze zapowiadają się bardzo interesująco i na pewno przyciągną uwagę fanów piłki nożnej. Obydwie drużyny będą dążyć do zwycięstwa i udowodnienia swojej siły na boisku.