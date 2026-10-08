La Promesa - pałac tajemnic, odcinek 495: Margarita zacznie bać się Ayali. Ślub stanie pod znakiem zapytania

Margarita wątpi w intencje Ayali w 495. odcinku "La Promesy"

Relacja łącząca hrabiego z Margaritą od dłuższego czasu obfituje w napięcia. Po tym, jak arystokrata oświadczył się w 477. epizodzie, zaczął instrumentalnie traktować problemy Martiny, wymuszając na bliskich określone ustępstwa. Ostatecznie zadeklarował koniec dręczenia dziewczyny w zamian za sakramentalne „tak” jej matki. Najnowszy, 495. odcinek przynosi jednak istotny przełom, ponieważ Margarita zaczyna odczuwać wyraźny lęk przed swoim wybrankiem. Kobieta uświadamia sobie, że tak naprawdę zupełnie nie zna człowieka, z którym ma spędzić resztę życia. Mimo iż Martina ostatecznie godzi się na nowego ojczyma, sama narzeczona bije się z myślami i poważnie rozważa zerwanie zaręczyn.

Manuel ponownie prosi Janę o rękę w 495. odcinku "La Promesy"

Następstwa szczerej rozmowy z poprzedniej odsłony serialu przynoszą ogromne zmiany dla głównych bohaterów. Po tym, jak Jana wyznała ukochanemu prawdę o rzekomej śmierci Píi, Manuel wreszcie poznał wszystkie pilnie strzeżone sekrety pałacu. W 495. odcinku dziedzic postanawia wykonać kolejny krok i ponownie prosi pokojówkę o to, by została jego żoną. Chłopak udowadnia tym samym, że wbrew wszelkim przeciwnościom losu oraz wielomiesięcznej rozłące, jego gorące uczucie pozostaje absolutnie niezmienne.

Koniec z produkcją dżemów w 495. odcinku "La Promesy"

Atmosfera zagęszcza się również w kuluarach posiadłości, gdzie służba boryka się z własnymi kłopotami. Od 487. odcinka pracownicy po cichu wytwarzali przetwory owocowe, z których zysk miał wesprzeć Virtudes. Kiedy jednak Lorenzo zaczął węszyć wokół ich tajemnicy, cały personel zgodnie decyduje się na natychmiastowe wstrzymanie produkcji dżemów. Tym samym upada jeden z najważniejszych planów ratunkowych niższej warstwy społecznej pałacu.

"La Promesa - pałac tajemnic" - kiedy oglądać 495. odcinek?

Telewizyjna premiera 495. epizodu hiszpańskiej produkcji zaplanowana jest na piątek, 9 października 2026 roku dokładnie o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Fani formatu mogą również śledzić perypetie Cataliny, Jany czy Manuela za pośrednictwem platformy streamingowej TVP VOD, gdzie odcinek trafi tuż po darmowej emisji w tradycyjnej telewizji.

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