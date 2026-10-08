La Promesa - pałac tajemnic, odcinek 495: Margarita zacznie bać się Ayali. Ślub stanie pod znakiem zapytania

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-10-08 15:04

W 495. epizodzie hiszpańskiej telenoweli „La Promesa - pałac tajemnic” widzowie będą świadkami narastających obaw Margarity, która zaczyna kwestionować sens swojego rychłego zamążpójścia. Kobieta traci pewność co do prawdziwego oblicza hrabiego Ayali. Równolegle Manuel po raz kolejny prosi Janę o rękę, a w pałacowych kuchniach zapada kluczowa decyzja dotycząca wytwarzania dżemów. Powraca także wątek Cataliny odnajdującej Pelaya.

Margarita wątpi w intencje Ayali w 495. odcinku "La Promesy"

Relacja łącząca hrabiego z Margaritą od dłuższego czasu obfituje w napięcia. Po tym, jak arystokrata oświadczył się w 477. epizodzie, zaczął instrumentalnie traktować problemy Martiny, wymuszając na bliskich określone ustępstwa. Ostatecznie zadeklarował koniec dręczenia dziewczyny w zamian za sakramentalne „tak” jej matki. Najnowszy, 495. odcinek przynosi jednak istotny przełom, ponieważ Margarita zaczyna odczuwać wyraźny lęk przed swoim wybrankiem. Kobieta uświadamia sobie, że tak naprawdę zupełnie nie zna człowieka, z którym ma spędzić resztę życia. Mimo iż Martina ostatecznie godzi się na nowego ojczyma, sama narzeczona bije się z myślami i poważnie rozważa zerwanie zaręczyn.

Manuel ponownie prosi Janę o rękę w 495. odcinku "La Promesy"

Następstwa szczerej rozmowy z poprzedniej odsłony serialu przynoszą ogromne zmiany dla głównych bohaterów. Po tym, jak Jana wyznała ukochanemu prawdę o rzekomej śmierci Píi, Manuel wreszcie poznał wszystkie pilnie strzeżone sekrety pałacu. W 495. odcinku dziedzic postanawia wykonać kolejny krok i ponownie prosi pokojówkę o to, by została jego żoną. Chłopak udowadnia tym samym, że wbrew wszelkim przeciwnościom losu oraz wielomiesięcznej rozłące, jego gorące uczucie pozostaje absolutnie niezmienne.

Koniec z produkcją dżemów w 495. odcinku "La Promesy"

Atmosfera zagęszcza się również w kuluarach posiadłości, gdzie służba boryka się z własnymi kłopotami. Od 487. odcinka pracownicy po cichu wytwarzali przetwory owocowe, z których zysk miał wesprzeć Virtudes. Kiedy jednak Lorenzo zaczął węszyć wokół ich tajemnicy, cały personel zgodnie decyduje się na natychmiastowe wstrzymanie produkcji dżemów. Tym samym upada jeden z najważniejszych planów ratunkowych niższej warstwy społecznej pałacu.

"La Promesa - pałac tajemnic" - kiedy oglądać 495. odcinek?

Telewizyjna premiera 495. epizodu hiszpańskiej produkcji zaplanowana jest na piątek, 9 października 2026 roku dokładnie o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Fani formatu mogą również śledzić perypetie Cataliny, Jany czy Manuela za pośrednictwem platformy streamingowej TVP VOD, gdzie odcinek trafi tuż po darmowej emisji w tradycyjnej telewizji.

Sonda
Oglądasz serial "La Promesa – pałac tajemnic"?
Zaniepokojona Margarita w ciemnej sukni z białym kołnierzem. O jej lęku przed Ayalą przeczytasz na SE Superseriale.
Galeria zdjęć 11
"Idziemy za Prusem". Filmowa "Lalka" mogła być serialem? Producent ujawnia szczegóły | Wywiady ESKA

Nasi Partnerzy polecają

InPost wchodzi w zakupy online. Co możesz kupić w aplikacji?
InPost wchodzi w zakupy online. Co możesz kupić w aplikacji?

Materiał sponsorowany

ESKA Hity na Czasie – playlista, która rozkręci każdą chwilę
"ESKA Hity na Czasie" – playlista, która rozkręci każdą chwilę

Więcej z działu - Pozostałe sporty

Galeria zdjęć11
La Promesa - pałac tajemnic, odcinek 495: Margarita zacznie bać się Ayali. Ślub stanie pod znakiem zapytania

Hiszpański serial TVP

La Promesa - pałac tajemnic, odcinek 495: Margarita zacznie bać się Ayali. Ślub stanie pod znakiem zapytania

Wojciech Szczęsny zdradził wielki sekret! Dlaczego Taco Hemingwaya nie było na koncercie Quebonafide?

Wszystko jasne

Wojciech Szczęsny zdradził wielki sekret! Dlaczego Taco Hemingwaya nie było na koncercie Quebonafide?

Galeria zdjęć11
Jest ikoną osób LGBT w polskim sporcie. Teraz wystąpi w Tańcu z Gwiazdami

Mocne ogłoszenie

Jest ikoną osób LGBT w polskim sporcie. Teraz wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami"

Kontrowersyjna piłkarka znów zaszalała. Wyrzucili ją z klubu i podbiła branżę dla dorosłych

Zobacz sam

Kontrowersyjna piłkarka znów zaszalała. Wyrzucili ją z klubu i podbiła branżę dla dorosłych

Gwiazda kobiecej piłki o chorych fantazjach kibiców. Stanowcza reakcja, wiele złamanych serc fanów

Euro 2025

Gwiazda kobiecej piłki o chorych fantazjach kibiców. Stanowcza reakcja, wiele złamanych serc fanów

Jeremy Sochan na sto procent w kadrze koszykarzy na ME. Dyrektor reprezentacji zabrał głos

Świetna wiadomość!

Jeremy Sochan na sto procent w kadrze koszykarzy na ME. Dyrektor reprezentacji zabrał głos

Piąty Polak w NBA?! Szansa na sensacyjny angaż reprezentanta Polski. Podpisał wstępną umowę

To by było coś!

Piąty Polak w NBA?! Szansa na sensacyjny angaż reprezentanta Polski. Podpisał wstępną umowę

Rosjanie i Białorusini wystąpią na igrzyskach w 2026 roku? MKOl wciąż nie podjął decyzji!

wciąż czekamy

Rosjanie i Białorusini wystąpią na igrzyskach w 2026 roku? MKOl wciąż nie podjął decyzji!

Najnowsze

Galeria zdjęć11
La Promesa - pałac tajemnic, odcinek 495: Margarita zacznie bać się Ayali. Ślub stanie pod znakiem zapytania

Hiszpański serial TVP

La Promesa - pałac tajemnic, odcinek 495: Margarita zacznie bać się Ayali. Ślub stanie pod znakiem zapytania

Galeria zdjęć5
La Promesa, odcinek 496: Catalina oskarży Cruz o zniszczenie reputacji Pelayo, a Petra przejmie kontrolę nad Santosem

Hiszpański serial TVP

La Promesa, odcinek 496: Catalina oskarży Cruz o zniszczenie reputacji Pelayo, a Petra przejmie kontrolę nad Santosem

Galeria zdjęć10
Dziedzictwo, odcinek 1053: Jedna wiadomość pogrąży Poyraza. Atakan doprowadzi do jego aresztowania - ZDJĘCIA

Tureckie seriale

Dziedzictwo, odcinek 1053: Jedna wiadomość pogrąży Poyraza. Atakan doprowadzi do jego aresztowania - ZDJĘCIA

Galeria zdjęć7
Barwy szczęścia, odcinek 3429: Kodur będzie miał dziecko z Darią! Wspólnie zajmą się maleństwem - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3429: Kodur będzie miał dziecko z Darią! Wspólnie zajmą się maleństwem - ZDJĘCIA

Galeria zdjęć5
Dziedzictwo, odcinek 1052: Pelin wykorzysta sekret Nany i Poyraza. Będzie chciała odzyskać ukochanego - ZDJĘCIA

Tureckie seriale

Dziedzictwo, odcinek 1052: Pelin wykorzysta sekret Nany i Poyraza. Będzie chciała odzyskać ukochanego - ZDJĘCIA

Komunikat związku w sprawie pogrzebu byłego najlepszego polskiego piłkarza! Trzeba długo czekać

Podano szczegóły

Komunikat związku w sprawie pogrzebu byłego najlepszego polskiego piłkarza! Trzeba długo czekać

Czy będzie dodatkowy dzień wolny za 1 listopada? Zapadła decyzja. Czy Polakom należy się dzień wolny na Wszystkich Świętych?

Warto sprawdzić

Czy będzie dodatkowy dzień wolny za 1 listopada? Zapadła decyzja. Czy Polakom należy się dzień wolny na Wszystkich Świętych?

Koszmar w Kazimierzu Dolnym. Kobieta miała podtapiać kota w chrzcielnicy

Dramat zwierzęcia

Koszmar w Kazimierzu Dolnym. Kobieta miała podtapiać kota w chrzcielnicy

Załamanie pogody jest już pewne! Potężne ochłodzenie i wichury do 100 km/h uderzą w twarze Polaków

Nowa prognoza

Załamanie pogody jest już pewne! Potężne ochłodzenie i wichury do 100 km/h uderzą w twarze Polaków

Galeria zdjęć45
Wielki marsz na Nowogrodzką. Wiemy, co działo się za zamkniętymi drzwiami

mamy zdjęcia

Wielki marsz na Nowogrodzką. Wiemy, co działo się za zamkniętymi drzwiami

Galeria zdjęć20
Śmiertelnych ofiar Sebastiana M. mogło być więcej?! Padły słowa o drugim dziecku! Nikt o tym nie wiedział

Szok!

Śmiertelnych ofiar Sebastiana M. mogło być więcej?! Padły słowa o drugim dziecku! Nikt o tym nie wiedział

Katarzyna Kolenda-Zalewska krótko podsumowała Konrada Berkowicza! Nie gryzła się w język

Ma rację?

Katarzyna Kolenda-Zalewska krótko podsumowała Konrada Berkowicza! Nie gryzła się w język

Przewoził 4-latka. Świadkowie próbowali go zatrzymać, kierowca uderzył w bankomat

Kryminalne

Przewoził 4-latka. Świadkowie próbowali go zatrzymać, kierowca uderzył w bankomat

Marka Rituals wzmacnia działania na rzecz dobrostanu psychicznego młodzieży w ramach inicjatywy 10% Profit for Impact

Marka Rituals wzmacnia działania na rzecz dobrostanu psychicznego młodzieży w ramach inicjatywy 10% Profit for Impact

Galeria zdjęć26
M jak miłość, odcinek 1947: Marysia tylko Agnes powie czy da Arturowi kolejną szansę! Jej reakcja zaskoczy - ZDJĘCIA

M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1947: Marysia tylko Agnes powie czy da Arturowi kolejną szansę! Jej reakcja zaskoczy - ZDJĘCIA

Stanowcza reakcja policji po szokujących atakach w szkołach. Jest decyzja

WAŻNA DECYZJA POLICJI

Stanowcza reakcja policji po szokujących atakach w szkołach. Jest decyzja

Barwy szczęścia, odcinek 3424: Lucyna zażąda od Huberta fortuny za ich dom! Zgodzi się, żeby ją spłacili - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3424: Lucyna zażąda od Huberta fortuny za ich dom! Zgodzi się, żeby ją spłacili - ZDJĘCIA

Tańsze e-papierosy? Nowa ustawa na biurku prezydenta

ustawa UD363

Tańsze e-papierosy? Nowa ustawa na biurku prezydenta

Czwartkowy quiz z geografii. Państwa bez dostępu do morza. Zgadnij kraj po sąsiadach

Nie będzie łatwo!

Czwartkowy quiz z geografii. Państwa bez dostępu do morza. Zgadnij kraj po sąsiadach

Wyniki Lotto, Lotto Plus i Ekstra Pensji z 8.10.2026. Szukasz jachtu w katalogu czy dalej sprawdzasz promocje w markecie?

Wyniki Lotto, Lotto Plus i Ekstra Pensji z 8.10.2026. Szukasz jachtu w katalogu czy dalej sprawdzasz promocje w markecie?

Wyniki LOTTO 8.10.2026 - losowanie Lotto, LottoPlus, MultiMulti, EkstraPensja, Kaskada, MiniLotto

Wyniki LOTTO 8.10.2026 - losowanie Lotto, LottoPlus, MultiMulti, EkstraPensja, Kaskada, MiniLotto