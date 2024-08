Hubert Hurkacz - Yoshihito Nishioka RELACJA NA ŻYWO. Hurkacz - Nishioka NA ŻYWO W INTERNECIE

Oczy wyszły nam z orbit po tych wieściach o Idze Świątek. Niewiarygodne, co stało się przez rok. Gigantyczna zmiana

Czuję się dobrze i nie mogę się doczekać powrotu na kort" - powiedział włoski tenisista Jannik Sinner przed występem w turnieju w Cincinnati. Lider rankingu ATP bagatelizował ból prawego biodra, z którym zmagał się podczas pojedynku z Rosjaninem Andriejem Rublowem.

W niedzielę Sinner uległ Rublowowi 3:6, 6:1, 2:6 w ćwierćfinale turnieju ATP Masters 1000 na kortach twardych w Montrealu.

"Czuję się dobrze i nie mogę się doczekać powrotu na kort" - zadeklarował.

Włoch jest w drabince turnieju Cincinnati Masters 1000, który zakończy się 19 sierpnia. Zmagania rozpocznie od drugiej rundy. Będzie to ostatnie przetarcie przed US Open. Wielkoszlemowy turniej w Nowym Jorku potrwa od 26 sierpnia do 8 września.

Sinner był bohaterem pierwszej połowy sezonu. Triumfował w Australian Open i po raz pierwszy w historii został liderem rankingu ATP. Następnie doszedł do półfinału French Open. Zależało mu na tym, aby wziąć udział w igrzyskach olimpijskich w Paryżu, jednak w ostatniej chwili wycofał się z turnieju ze względu na zapalenie migdałków.

"Grałem dobrze na kortach Rolanda Garrosa i wiedząc, że odbędą się tam igrzyska olimpijskie pomyślałem, że mam szansę na medal. Ale czasem trzeba zaakceptować to, że nie wszystko idzie po naszej myśli. Jestem zadowolony z tego, co osiągnąłem i nie skupiam się na negatywach" – oświadczył Sinner.

"Myślę, że mój sezon przebiega bardzo dobrze i na tym bazuję" - podsumował.

W środę Sinner w drugiej rundzie turnieju w Cincinatti zmierzy się z Amerykaninem Alexem Michelsenem lub Holendrem Tallonem Griekspoorem. Natomiast rywalem Huberta Hurkacza będzie Japończyk Yoshihito Nishioka