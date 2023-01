Iga Świątek - Rybakina TV Transmisja NA ŻYWO Australian Open Gdzie oglądać mecz Świątek - Rybakina STREAM ONLINE LIVE 22.01Na jakim programie Iga Świątek mecz Transmisja TV

Iga Świątek już dzisiaj w nocy zagra w 4. rundzie Australian Open, a jej rywalką będzie Jelena Rybakiną. Niestety dla polskich kibiców mecz Świątek - Rybakina zacznie się po godzinie 2.30 w nocy polskiego czasu. Panie powalczą na Rod Laver Arena, głównej arenie. - Na pewno Iga jest bardzo silna fizycznie i mentalnie. Ale myślę, że jeśli będę grał swoją grę, agresywnie, będę solidna od początku do końca, mam szansę. Postaram się dać z siebie wszystko - powiedziała Jelena Rybakina pytana o mecz z Igą Świątek.

Iga Świątek - Rybakina Transmisja TV Australian Open Iga Świątek Gdzie oglądać mecz 22.01

Mecz Iga Świątek - Jelena Rybakina to wielki hit 4. rundy Australian Open. O ćwierćfinał zagrają liderka rankingu, mistrzyni US Open i Roland Garros oraz mistrzyni Wimbledonu. Iga Świątek w 3. rundzie rozgromiła 6:0, 6:1 Hiszpankę Cristinę Bucsę. Rybakina rozprawiła się z Amerykanką Danielle Collins (6:2, 5:7, 6:2), ubiegłoroczną pogromczynią Igi Świątek w półfinale Australian Open. - Z każdym meczem czuję się tutaj coraz pewniej - przyznała Iga Świątek, która w rozgrywkach seniorskich zagrała z Rybakiną tylko raz. Pokonała ją ponad rok temu w Ostrawie, wygrywając 7:5, 6:2. - Kort tam był bardzo wolny, zupełnie inny niż tutaj. Dlatego taktycznie ciężko mi cokolwiek z tego meczu wyciągnąć. Na pewno mój trener przygotuje mnie dobrze i da mi kilka cennych wskazówek - stwierdziła teraz Iga Świątek. - Grałyśmy ze sobą też niedawno w Dubaju, ale to była pokazówka, więc traktowałam to trochę jako trening - dodała polska liderka rankingu WTA.

Iga Świątek - Rybakina Gdzie oglądać mecz Australian Open Iga Świątek mecz Transmisja TV

Jelena Rybakina zajmuje 25. miejsce w rankingu, ale jej pozycja jest mocno zaniżona przez to, że nie przyznawano punktów za Wimbledon, gdzie pochodząca z Rosji tenisistka sprawiła sensację, pokonując w finale Ons Jabeur i sięgając po pierwszy wielkoszlemowy triumf w karierze. - Szczerze mówiąc, nie oglądałam Wimbledonu po mojej porażce, bo byłam już wtedy na wakacjach - wyznała Iga Świątek. - Ale wiem, że to solidna zawodniczka, a z jej serwem może dokonać wielkich rzeczy. Znamy się jeszcze z czasów juniorskich - dodała Polka.

Świątek - Rybakina STREAM ONLINE Australian Open Gdzie oglądać mecz Świątek

Jelena Rybakina reprezentuje Kazachstan, ale jest praktycznie Rosjanką. Urodziła się w Moskwie i do 2018 r. reprezentowała Rosję. Potem Kazachstan złożył jej propozycję. Obiecał wsparcie finansowe za reprezentowanie tego państwa. Rybakina zgodziła się i dzięki temu mogła zostać mistrzynią Wimbledonu. - Pamiętam, że grałyśmy ze sobą jako juniorki w fiale Trofeo Bonfiglio na mączce. Przegrałam. Byłam strasznie zestresowana, że w internecie leciała transmisja na żywo i po prostu nie mogłam się przez to skupić. W tej chwili wydaje się to surrealistyczne. Ale myślałam sobie: "nie wiem, kto mnie obserwuje. To internet. To jest ogromne" - wspominała ze śmiechem Iga Świątek.

Iga Świątek mecz Transmisja TV Australian Open Na jakim programie Igi Świątek w TV

Mecz Iga Świątek - Jelena Rybakina w 4. rundzie Australian Open 2023 zostanie rozegrany w niedziele 22 stycznia. Początek meczu Świątek - Rybakina po godzinie 2.30 nad ranem polskiego czasu (drugi mecz od godz. 1). Transmisja TV z meczu Świątek - Rybakina na antenie Eurosportu 1 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze.

🎾 It's time for round no 4! #AusOpen🎾 Czas na czwartą rundę @AustralianOpen. W Polsce nie przed 2.30 w nocy. pic.twitter.com/stuZ5D6XRw— Iga Świątek (@iga_swiatek) January 21, 2023