Euro 2024: Turcja

Euro 2024: Bertug Yildirim. Sylwetka reprezentanta Turcji

Bertug Yildirim to jeden z mniej znanych piłkarzy powołanych do reprezentacji Turcji na Euro 2024. W porównaniu do kolegów nie ma aż tak bogatej kariery i nie błyszczy wartością rynkową, jednak jego liczby w kadrze robią wrażenie. W zaledwie trzech rozegranych jak dotąd meczach strzelił aż dwa gole i ta skuteczność może przydać się Turkom w Niemczech.