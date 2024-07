Wielka bitwa kiboli przed półfinałem Holandia - Anglia! Holendrzy zaatakowali Anglików w pubie w Dortmundzie

Holandia i Anglia o godzinie 21 na stadionie w Dortmundzie rozpoczną walkę o wielki finał Euro 2024, ale spora grupa kibiców już kilka godzin wcześniej stoczyła swoją walkę. Internet obiegło nagranie z jednego z dortmundzkich pubów, w którym Anglicy nastrajali się przed półfinałem. W pewnym momencie znaleźli się na celowniku bardzo licznej grupy Holendrów. Ci nie mieli żadnych oporów i rozpoczęli wielką bitwę, w trakcie której w ruch poszły m.in. krzesła, butelki, ale nie tylko. Walczący kibole korzystali z właściwie wszystkiego, co mieli pod ręką. Bulwersujące nagranie błyskawicznie rozeszło się po internecie, gromadząc setki tysięcy wyświetleń.

i Autor: Twitter/Casual Ultra Official Bitwa kiboli przed meczem Holandia - Anglia

Wielka bitwa kiboli przed meczem Holandia - Anglia w półfinale Euro 2024

Wielu internautów było rozczarowanych scenami z Dortmundu. "To nie piłka nożna" - brzmi jeden z najpopularniejszych komentarzy pod nagraniem. Pozostaje mieć nadzieję, że był to jedyny taki wybryk. Od rana na dortmundzkich ulicach można było zobaczyć tysiące Anglików i Holendrów, a doniesienia były obiecujące. Wydawało się, że fani z obu krajów czekają na piłkarskie święto, ale nagranie z pubu całkowicie zaburzyło ten obraz. Oby piłkarze na boisku sprawili, że od 21 będzie głośno już tylko o ich popisach. Stawka jest ogromna - awans do finału Euro 2024, w którym czeka już Hiszpania.

Nagranie z bitwy kiboli obejrzysz TUTAJ. Ostrzegamy o przemocy!