Wybór Jana Urbana na stanowisko selekcjonera reprezentacji Polski to ruch, który zdaniem Pawła Skrzypka ma wiele zalet. Były reprezentant kraju w rozmowie z nami podkreśla przede wszystkim osobowość i nieskazitelną przeszłość nowego trenera kadry.

Legendarny piłkarz: Urban „złapie gwiazdy za uzdę”. Koniec samowolki w reprezentacji!

Idealny kandydat? "Nie jest skalany żadnymi aferami"

- Jan Urban to osoba, która nie jest skalana żadnymi aferami. Nic się nie ciągnie za tym szkoleniowcem. To charakterny człowiek, który ma świetny kontakt z zawodnikami. Posiada wszystkie cechy, żeby kadra dobrze funkcjonowała pod jego rządami. Pytanie: czy mamy jednak odpowiednich piłkarzy, aby sprostać wysokim oczekiwaniom ze strony kibiców? – analizuje Skrzypek.

Urban każdego będzie traktował tak samo

Jednym z największych wyzwań dla nowego szkoleniowca będzie odbudowa zaufania i poprawa relacji wewnątrz drużyny. Według eksperta, właśnie na tym polu Jan Urban może okazać się strzałem w dziesiątkę.

- Atmosfera w kadrze to podstawa, a ona ostatnio nie była najlepsza. Trener Urban to nie jest trener, który kogoś faworyzuje, kogoś wystawia za to, że go lubi, a odstawia dlatego, że go nie darzy sympatią. Każdego zawodnika będzie traktował tak samo – zaznacza były kadrowicz.

Jan Urban został nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Decyzja prezesa PZPN wzbudziła wiele emocji, a na temat tego wyboru wypowiedział się były reprezentant Polski, Paweł Skrzypek. W rozmowie z nami ekspert ocenia, dlaczego to dobry ruch, wskazuje kluczowe zadanie stojące przed nowym trenerem i nie ma wątpliwości co do przyszłości Roberta Lewandowskiego w drużynie narodowej.

Lewandowski wróci do kadry?

Kwestią, która rozgrzewa kibiców do czerwoności, jest przyszłość Roberta Lewandowskiego w drużynie narodowej. Paweł Skrzypek jest przekonany, że kapitan wróci do gry w biało-czerwonych barwach.

- Myślę, że Robert Lewandowski wróci do kadry. Lewy może jeszcze ze dwa lata pograć na światowym poziomie. Wszystkim powinno zależeć na tym, aby piłkarz takiego formatu dalej występował w drużynie narodowej. To powinno leżeć w interesie wszystkich, żeby mieć Lewego w kadrze – stwierdza.

Najbliżej mu było do klimatów częstochowskich

Skrzypek przyznaje, że po rezygnacji Michała Probierza rozważał również inne kandydatury. Szczególną sympatią darzył duet trenerów, związanych z Rakowem Częstochowa.

- Po rezygnacji Michała Probierza zastanawiałem się nad tym, kto może go zastąpić. Najbliżej było mi do klimatów częstochowskich. Mam sentyment do Jacka Magiery, z którym grałem. Z kolei trener Marek Papszun zbudował potęgę Rakowa. Pokazał, że potrafi zrobić coś z niczego – wspomina.

Trzeba trzymać kciuki za Urbana

Ostatecznie jednak wybór padł na Urbana, który zdaniem Skrzypka może liczyć na kredyt zaufania i wsparcie kibiców, a jego ostatecznym celem musi być awans na mundial.

- Trzeba trzymać kciuki za trenera Urbana. Na pewno otrzyma kredyt zaufania od kibiców. Będzie miał od nich wsparcie. Ma czystą kartę na wstępie. Będzie rozliczany z wyników, a w tych eliminacjach najważniejszy jest awans na mundial – podsumowuje Paweł Skrzypek.

Tomaszewski o wyborze selekcjonera. Kulesza i PZPN rozjechani!

