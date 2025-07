Spis treści

Decyzja prezesa PZPN Cezarego Kuleszy o powierzeniu sterów drużyny narodowej Janowi Urbanowi wywołała falę komentarzy w środowisku piłkarskim. Jednym z największych zwolenników tej kandydatury okazał się Piotr Czachowski. Były pomocnik kadry nie ukrywa, że to jego wymarzony wybór na to stanowisko.

Człowiek, który wstrząśnie kadrą?

– To był mój faworyt, którego sobie wymarzyłem w roli selekcjonera reprezentacji Polski. Cieszę się, że to Jan Urban będzie tym trenerem, który zastąpi Michała Probierza. To właściwa kandydatura – podkreśla Czachowski, zwracając jednocześnie uwagę na presję czasu. – Musi ogarnąć ten chaos w ciągu 1,5 miesiąca. Do wrześniowych meczów zostało mało czasu. Wierzę, że wygramy z Finlandią, bo to ważne w kontekście wywalczenia drugiego miejsca i zakwalifikowania się do barażu. W meczu z Holandią trzeba pokazać się z dobrej strony.

Urban to rzetelność i charyzma

Zdaniem Piotra Czachowskiego kluczowe będą cechy charakteru nowego selekcjonera. Doświadczony szkoleniowiec jest znany z rzetelności i charyzmy, co może okazać się decydujące w pracy z grupą, która w ostatnich miesiącach zawodziła na wielu polach. Ekspert ma nadzieję, że Urbanowi uda się odblokować potencjał zawodników.

– Urban to rzetelność i charyzma. W mojej ocenie to człowiek, który zdoła wykrzesać potencjał z kadrowiczów. Wierzę, że zdoła nimi wstrząsnąć i sprawi, że będzie można mieć większe nadzieje. Bo nadzieja w tym momencie jest płonna, żebyśmy pojechali na mundial. Jednak jestem pewny, że Urban zrobi wszystko, aby tak się stało. Wiem, że będzie to szalenie trudne, ale nie jest to niemożliwe. Stać nas na awans na mistrzostwa świata – ocenia z optymizmem.

Najlepsza opcja i kluczowa zmiana taktyczna

Były reprezentant jest przekonany, że spośród wszystkich kandydatów, którzy pojawiali się w medialnych spekulacjach, to właśnie Jan Urban stanowił najlepszy wybór. Martwi go jedynie fakt, że decyzja zapadła tak późno, co skraca czas na przygotowania. Czachowski wskazuje także na istotny aspekt taktyczny, który jego zdaniem ulegnie zmianie wraz z przyjściem nowego trenera.

– Powtórzę, to odpowiedni człowiek na właściwym miejscu. To najlepsza opcja spośród kandydatów, którzy przewijali się w mediach. Żałuję tylko, że ta decyzja została podjęta tak późno. Bo tak jak mówiłem, ten czas nam ucieka. A polska kadra jest na dnie mentalnym. Urban to człowiek, który podoła zadaniu. Trzeba w to wierzyć. Najważniejsze, że z przyjściem Urbana polska kadra zmieni ustawienie i będziemy w końcu grali czwórką w obronie – podsumowuje Piotr Czachowski.

