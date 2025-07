i Autor: Art Service/Super Express Jan Urban z synem Piotrem Urbanem

Reprezentacja Polski

Leo Beenhakker cieszy się w niebie. Piękne słowa o wyborze Jana Urbana

Jan Urban objął stanowisko selekcjonera reprezentacji Polski. W przeszłości był już częścią sztabu Leo Beenhakkera, z którym współpracował również Jan de Zeeuw. To właśnie on zarekomendował Urbana do pracy z kadrą. W programie „Tylko Sport” de Zeeuw podzielił się swoimi przemyśleniami na temat decyzji o powierzeniu Urbanowi reprezentacji.