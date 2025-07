i Autor: Twitter Iga Świątek i Rafael Nadal

Idealne zestawienie

Iga Świątek porównana do Rafaela Nadała! To zdjęcie mówi wszystko. Musicie to zobaczyć

Iga Świątek została królową Wimbledonu! Polka po wielu próbach w końcu sięgnęła po wymarzone trofeum na trawie i do tego w wielkoszlemowym turnieju. Raszynianka w finale była nie do powstrzymania, a jej rywalka - Amanda Anisimowa była tylko tłem przy fenomenalnie grającej Świątek. Nie jest tajemnicą, że 24-latka jest fanką Rafaela Nadala, dlatego z tej okazji na profilu Wimbledonu pojawiło się specjalne zestawienie zdjęć po ich zwycięstwach na tym prestiżowym turnieju.