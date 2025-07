Marcin Najman zareagował na walkę Adamek - Soldić! Cesarz ocenił szansę Górala. Bezpośrednie słowa

Co za słowa Ołeksandra Usyka o Polaku! Wspomniał o szalonym umyśle, nazwał go gangsterem

Na gali FAME 26: Gold oprócz niesamowitych walk i zwrotów akcji nie brakowało sensacyjnych ogłoszeń. Włodarze federacji poinformowali wszystkich kibiców o sprowadzeniu prawdziwej gwiazdy, która swego czasu mocno namieszała w KSW. Mowa oczywiście o Roberto Soldiciu.

- Jestem szczęśliwy, że znów zawalczę w mojej drugiej ojczyźnie, Polsce. Czekajcie na wielkie ogłoszenie! Do zobaczenia – powiedział "Robocop".

Niesamowite zestawienie na FAME! Adamek - Soldić

Rywalem Soldicia będzie Tomasz Adamek! "Góral" wraca do FAME po niespełna rocznej przerwie. W maju 2024 roku triumfował w starciu z Patrykiem "Bandurą" Bandurskim, natomiast w sierpniu pewnie pokonał Kasjusza "Don Kasjo" Życińskiego. Tym razem będzie miał o wiele trudniejszego rywala i mimo, że walka odbędzie się na zasadach boksu to Adamek nie jest zdecydowanym faworytem.

Marcin Najman przekonany o porażce Tomasza Adamka! Cesarz nie ma złudzeń

Marcin Najman wykonał swoje zadanie na gali w 100%. "Cesarz" w starciu 1 vs 1 vs 1 pokonał Apostoła Tomasza, a gdy miało dojść do starcia z Michałem "Boxdelem" Baronem to włodarz zgłosił, że nie jest w stanie walczyć z powodu urazu. Najman w rozmowie z "Kanałem Sportowym" wypowiedział się na temat starcia Soldić - Adamek.

- Teraz bardzo dobrze trafili, bo Soldić jest bardzo mocnym rywalem. Ja myślę, że Soldić wygra tę walkę z resztą jesteśmy z jednego teamu "Kostka Team", więc trzymam za niego kciuki, bo Adamek nie reprezentuje tutaj Polski tylko swój portfel, więc proszę nie mieć do mnie żalu, że ja będę za Soldiciem - rzucił pewny swego Najman.