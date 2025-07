GROMDA ostro reaguje na finał walki Don Diego – Labryga na FAME 26! „Jaja po całości”

Tomasz Adamek zmierzy się z Roberto Soldiciem! Wielkie ogłoszenie na FAME 26. To będzie mocne uderzenie

Adamek vs Soldić

FAME 26: Labryga wygrywa milion w złocie

Gala FAME 26: GOLD na długo zapadnie w pamięci fanów freak-fightów. Emocje sięgały zenitu, a turniej o milion złotych w sztabkach złota dostarczył wszystkiego, czego można było oczekiwać: niespodzianek, kontrowersji i brutalnych starć. W pierwszej fazie turnieju z rywalizacją pożegnali się faworyci: Marcin "Thanos" Sianos, Kamil "King Kong" Minda, Norman "Stormin" Parke i Tomasz Sarara. Ten ostatni otrzymał jednak drugą szansę — wskoczył z powrotem do gry w miejsce Patryka "Gleby" Tołkaczewskiego, który doznał kontuzji po faulu Sianosa.

FAME 26: Gold. Wynik: Denis Labryga zwycięzcą turnieju po kuriozalnym finale! Cesarz triumfatorem szalonego pojedynku

Półfinały to pokaz mocy Denisa Labrygi i Mateusza "Don Diego" Kubiszyna. Labryga pokonał Alberto Simao, a Don Diego okazał się lepszy od wracającego Sarary. Finał? Piekło w klatce. Starcie Labrygi z Kubiszynem było dramatyczne i wyrównane. Niestety, po ponad dziesięciu minutach boju „Don Diego” przyjął nieintencjonalny cios w krocze i nie był w stanie kontynuować. O losach miliona musieli zadecydować sędziowie. Ich werdykt był jasny: Denis Labryga wygrywa cały turniej i zgarnia złoto!

GROMDA reaguje na kontrowersje w walce Don Diego – Labryga

W nocy na profilu organizacji GROMDA pojawił się post, w którym skomentowano wygraną Denisa Labrygi w turnieju FAME 26: GOLD po nieintencjonalny faulu, po którym Kubiszyn nie mógł już kontynuować walki.

- Co to, k****, było? Po kopie w jaja wygrywa gość, który się prześlizgnął przez turniej. Jaja po całości. Don Diego wracaj do zdrowia. Jesteśmy z Tobą – napisano na profilu federacji walk na gołe pięści.

Na Instagramie GROMDY opublikowano także zdjęcie Mateusza Kubiszyna z prostym dopiskiem „prawdziwy zwycięzca”.