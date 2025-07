i Autor: Materiały Prasowe/FAME MMA

FAME 26: Gold

FAME 26: Gold. Relacja na żywo: Szykują się krwawe starcia w wielkim turnieju FAME! [LIVE] 12.07.2025

Na to wydarzenie czekali wszyscy fani federacji FAME! 12 lipca dojdzie do niesamowitego wydarzenia, a włodarze wspięli się na wyżyny, organizując turniej z głośnymi nazwiskami. Poza tym dojdzie do starcia, z którego tylko jeden wyjdzie zwycięsko z trójki: Marcin "Cesarz" Najman, Michała "Boxdel" Baron oraz Apostoł Tomasz. W oktagonie zobaczymy także pojedynek "Ufoludka" z "Hot Chocolate", Bartosza Szachty z Josefem Bratanem oraz Michała Pasternaka z Dawidem "Crazy" Załęckim. Musicie to zobaczyć!