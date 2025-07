Iga Świątek otrzymała specjalne gratulacje i... mema od Roberta Lewandowskiego! Piłkarz rozbawił wszystkich do łez

Iga Świątek kolejny raz udowodniła, że nie ma żadnych przeszkód, których nie da się pokonać. Polka przez wiele lat była uważana za ekspertkę w grze na "mączce" i ciężko było raszyniance przełożyć tak fenomenalną grę na trawie. 24-latka w ostatnich miesiącach przechodziła trudny kryzys i nie była w stanie walczyć o najwyższe trofea, ponieważ była kompletnie bez formy.

Historyczny triumf Igi Świątek! Niesamowita gra Polki

Świątek przez cały turniej na kortach Wimbledonu szła, jak burza. 24-latka na swojej drodze do triumfu pokonała: Polinę Kudiermietową, Caty McNally, Danielle Collins, Clare Tauson, Ludmiłę Samsonową, Belindę Bencić oraz Amandę Anisimova.

To wielki dzień dla polskiego tenisa, a Świątek sama tuż po meczu przyznała, że nawet nie marzyła o zwycięstwie w tym turnieju.

- Nie marzyłam o tym, zawsze wydawało mi się to bardzo odległe. Czuję się doświadczona, ale nigdy nie spodziewałam się, że wygram Wimbledon - rzuciła.

- Oni wierzą we mnie bardziej niż ja. Po wszystkich wzlotach i upadkach pokazaliśmy wszystkim, że to działa. Bez was nie byłabym tu gdzie jestem. To najlepsze co zawodnik może mieć - dodała.

Robert Lewandowski ze specjalnymi gratulacjami dla Igi Świątek! Nie mógł się powstrzymać, musiał zażartować

Robert Lewandowski za pomocą portalu "X" pogratulował Świątek wielkiego zwycięstwa. Mało kto się spodziewał, że oprócz kilku wymownych słów dołączy... mema! Reakcja piłkarza na zwycięstwo raszynianki rozbawiła wszystkich do łez.

- Brawo @iga_swiatek jesteś wielka! Gratuluje! - napisał 36-latek, dołączając klasycznego mema.

Nic w tym dziwnego, ponieważ w przeszłości oboje śmiali się z memów, które tworzyli fani po występach "Lewego" na murawie lub Świątek na korcie.