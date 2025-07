Wimbledon PREMIE: Ile zarobiła Iga Świątek? Rekordowe nagrody pieniężne, ogromne pieniądze!

Brytyjczycy sypnęli kasą! Premie dla mistrzów Wimbledonu 2025 w singlu są rekordowe i przyprawiają o zawrót głowy, ale znacznie powiększono też nagrody w początkowych rundach. Premia za sam występ w głównej drabince to aż 66 tys. funtów (ok. 330 tys. zł). Mistrzowie w singlu zarobią po 3 mln funtów czyli blisko 15 mln złotych. Iga Świątek za awans do ćwierćfinału zarobiła już 400 tys. funtów czyli ok. 1,97 mln złotych. Jeżeli awansuje do półfinału, jej premia wzrośnie do 775 tys. funtów czyli ok. 3,8 mln złotych. To oczywiście kwoty brutto, od których trzeba zapłacić wysoki podatek.

Iga Świątek rok temu odpadła z Wimbledonu już w 3. rundzie (porażka 6:3, 1:6, 2:6 z Putincewą). Jej najlepszym seniorskim występem na londyńskiej trawie był do tej pory ćwierćfinał w 2023 r. Nasza największa tenisowa gwiazda jako 17-latka wygrała ten turniej jako juniorka. - To było jakby inne życie - wspominała teraz Iga Świątek. - To był chyba najważniejszy moment w mojej karierze wtedy. Pamiętam, że wygrana wydawała się surrealistyczna, ale gdy wróciłam do domu, nic się nie zmieniło. To był juniorski Wimbledon, a nie profesjonalny, więc myślałam, że moje życie będzie teraz idealne, ale trochę się rozczarowałam, bo wszystko zostało po staremu. Musiałam wrócić do pracy, grałam w turniejach ITF i to było przypomniało mi, że jeszcze nie jestem na szczycie. Ale na pewno dało mi to dużo nadziei i poczucie, że jeśli to było możliwe wtedy, to będzie możliwe także w przyszłości, na poziomie profesjonalnym - dodała Iga, która za zwycięstwo w turnieju juniorskim nie dostała ani funta. Rozgrywki juniorskie traktowane są bowiem jako amatorskie i nie ma w nich premii finansowych.

Premie w turniejach singla Wimbledon 2025

Kurs funta: 1 GBP = 4,92 zł

Zwycięstwo - 3 mln funtów

Finał - 1,52 mln funtów

1/2 finału - 775 tys. funtów

1/4 finału - 400 tys. funtów

4. runda - 240 tys. funtów

3. runda - 152 tys. funtów

2. runda - 99 tys. funtów

1. runda - 66 tys. funtów

