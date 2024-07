Odśwież relację

Iga Świątek i Julia Putincewa w 3. rundzie Wimbledonu grają ze sobą już po raz piąty. Polka wygrała wszystkie poprzednie spotkania, nie tracąc w nich ani jednego seta. W tym roku pokonała już reprezentantkę Kazachstanu dwa razy - 6:1, 6:2 w Indian Wells i 6:3, 6:4 w Rzymie. Na trawie Putincewa może się okazać jednak dla Świątek dużo bardziej niewygodną rywalką niż na innych nawierzchniach. Z pewnością będzie zagrywać dużo slajsów i skrótów, nękając w ten sposób naszą gwiazdę i czekają na błędy naszej gwiazdy.

Niewysoka Julia Putincewa (nr 163 cm) na trawie grać lubi i potrafi, co potwierdziła przed Wimbledonem, wygrywając turniej WTA w Birmingham. - To zawodniczka, która jest dobra w defensywie. Będę musiała być cierpliwa i wybierać dobre momenty do ataku - powiedziała Iga Świątek.

Świątek - Putincewa Relacja NA ŻYWO WYNIK LIVE Wimbledon 2024

Iga Świątek zapewniała, że nie da się sprowokować Julii Putincewej, która znana jest z chamskich zachowań wobec swoich rywalek. W obu poprzednich spotkaniach z Polką reprezentantka z Kazachstanu zachowywała się bardzo nieelegancko, wyładowując frustrację. W tym pierwszym zaserwowała nawet z dołu. W ostatnim spotkaniu przekroczyła kolejne granice. Przedrzeźniała nawet Igę Świątek, naśladując jej gesty wykonywane przed serwisem.

Co na to Polka? - Jestem jedną z tych zawodniczek, które zazwyczaj nie zwracają uwagi na to, co się dzieje po drugiej stronie siatki, więc właściwie mało kto jest w stanie mnie wyprowadzić z równowagi jakimiś swoimi zachowaniami. Nawet jak je widzę, to w pewnym sensie nie kotwiczę na nich, tylko po prostu je ignoruję - powiedziała teraz Iga Świątek pytana o prowokacyjne zachowanie Julii Putincewej. - Tutaj też skoncentruję się na taktyce, a nie na tym jak ona się zachowuje. Umiem być na tyle skoncentrowana, że nawet nie dostrzegam połowy tych zachowań - dodała Iga.