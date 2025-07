LECH POZNAŃ

Spis treści

Ishak, czyli gwarancja goli dla Kolejorza

Szwed od pięciu lat jest najskuteczniejszym graczem Lecha, ale nigdy nie udało mu się wywalczyć korony króla strzelców. W każdym razie należał do liderów poznańskiej drużyny. W minionym sezonie zapisał się w historii mistrza Polski. Jest najlepszym zagranicznym strzelcem w historii ekipy z Bułgarskiej. Jego dorobek to 90 goli we wszystkich rozgrywkach, z czego 73 bramki zdobył w Ekstraklasie. Ten ostatni wynik daje mu trzecie miejsce w klasyfikacji najlepszych snajperów w dziejach klubu. Ishak jest również trzecim zagranicznym strzelcem w historii polskiej ligi.

Reiss pełen podziwu dla asa mistrza Polski

- To łowca bramek, ma oko do ich strzelania - Piotr Reiss wiele razy na naszych łamach komplementował Szweda. - Wykorzystuje ofensywny potencjał drużyny. To typowy snajper. Nie widzę go na innej pozycji. Świetnie gra tyłem do bramki. Jest silny, ustawia sobie rywali tak, jak mu pasuje - były napastnik opisywał gwiazdę Kolejorza.

Trzeci skalp szwedzkiej gwiazdy Lecha?

Ishak z Lechem wywalczył dwa mistrzostwa, a teraz szansę na trzecie trofeum: Superpuchar Polski. Jedno już stracił przed trzema laty, gdy poznańska ekipa przegrała u siebie z Rakowem, ale on nie zagrał. Mimo tego niepowodzenia to Kolejorz jest rekordzistą tych rozgrywek, bo sześć razy sięgał po trofeum. Ostatni trium miał miejsce przed dziewięcioma laty. Czy Ishak dorzuci kolejny skalp?

Poprzedni sezon należał do Lecha, który udanym finiszem zapewnił sobie tytuł. Teraz mistrz ma apetyt na kolejne sukcesy. Jednak ten sam cel przyświęca Legii, która w poprzedniej edycji zdobyła Puchar Polski. Który z kapitanów wzniesie w niedzielę trofeum za Superpuchar Polski: Mikael Ishak (32 l.) z Lecha czy Artur Jędrzejczyk z Legii (37 l.)?

Jędrzejczyk chce dołożyć kolejny puchar do gabloty

Tyle że Artur Jędrzejczyk będzie chciał mu w tym przeszkodzić. Doświadczony obrońca jest najbardziej utytułowanym zawodnikiem w historii Legii. W kolekcji ma czternaście pucharów, w tym właśnie Superpuchar Polski, z wywalczenia którego cieszył się przed dwoma laty. „Jędza” śrubuje rekordy w warszawskim klubie: jego bilans to 402 występy, licząc wszystkie rozgrywki.

W tym sezonie będzie miał okazję poprawić te osiągnięcia, bo zostaje w zespole z Łazienkowskiej na kolejny rok. Nowy trener Edward Iordanescu stawiał na Jędrzejczyka podczas przygotowań. Rumuński szkoleniowiec liczy na jego doświadczenie, charyzmę i wpływ na drużynę.

Legia ma pięć triumfów w Superpucharze i aż jedenaście razy się w nim potknęła. Klątwę przełamała przed dwoma laty, gdy po karnych uporała się z mistrzowskim Rakowem. Czy teraz poradzi sobie z Lechem i Jędrzejczyk wstawi kolejny puchar do gabloty?

Lech - Legia. Gdzie i o której oglądać mecz o Superpuchar Polski?

Nie przegap! Mecz Lech - Legia odbędzie się w niedzielę 13 lipca o godz. 18 w Poznaniu. Transmisję z Superpucharu Polski przeprowadzi TVP Sport.

