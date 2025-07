Tragiczny wypadek piłkarza Legii. W ciężkim stanie trafił do szpitala. Nie żyje jego siostra

Morishita ze Złotym Butem

W minionym sezonie Morishita wykręcił niesamowite liczby: strzelił 14 goli, miał 14 asyst, licząc wszystkie rozgrywki. Miał znaczący wkład w awans do ćwierćfinału Ligi Konferencji. Dołożył cegiełkę do zdobycia Pucharu Polski. Został wybrany piłkarzem finału i na pamiątkę wręczono mu Złotego Buta.

Samuraj w kadrze Japonii

To nie był koniec wyróżnień dla samuraja. Podczas gali Ekstraklasy odebrał statuetkę dla Turbo Kozaka sezonu. Był też nominowany do grona najlepszych pomocników w polskiej lidze. Jego występy zauważył selekcjoner Japonii. Pomocnik Legii zagrał w drużynie narodowej, z którą ma szansę pojechać na mistrzostwa świata.

Japończyk trafił z Górnikiem Łęczna

Teraz Morishita musi przekonać do siebie trenera Edwarda Iordanescu. W ostatnim meczu kontrolnym Legia pokonała 5:1 Górnika Łęczna. Grano nietypowo, bo trzy razy po 45 minut. Japończyk wybiegł w wyjściowym składzie i strzelił gola. Asystę przy jego trafieniu zaliczył Kacper Chodyna, który rozpoczął strzelanie w starciu z pierwszoligowcem.

Ubiegły sezon należał do niego. Ryoya Morishita (28 l.) zanotował najlepsze statystki w karierze. Napędzał Legię, z którą błyszczał w Europie. Teraz w sparingu z Górnikiem Łęczna (5:1) strzelił gola. To dla Japończyka i warszawskiej drużyny była ostatnia próba przed czwartkowym meczem z kazachskim FK Aktobe w I rundzie el. Ligi Europy.

Urbański zakręcił dwoma rywalami

Później do siatki Górnika trafiali jeszcze: Ilja Szkurin i Wojciech Urbański, który zrobił to w efektowny sposób. Młodzieżowiec najpierw "zakręcił" obrońcą, następnie położył bramkarza i na dużym luzie zdobył bramkę. Strzelanie z ekipą z Łecznej zakończył kolejny młodzieżowiec - Jan Ziółkowski.

Ostatni test przed Kazachami

Dla Legii był to ostatni sprawdzian formy przed startem sezonu. Wcześniej warszawski zespół przegrał z Wisłą Płock 2:3, zremisował z mistrzem Bułgarii - Ludogorcem Razgrad 2:2 i pokonał czeski FK Jablonec 1:0. Podopieczni rumuńskiego szkoleniowca wysokim zwycięstwem nad Górnikiem postraszyli FK Aktobe, z którym już 10 lipca zmierzą się na Łazienkowskiej w ramach I rundy eliminacji Ligi Europy.

Kiedy mecz Legia - Aktobe, gdzie transmisja?

Aktobe to zdobywca Pucharu Kazachstanu. W obecnym sezonie ten zespół walczy o tytuł. W tym momencie zajmuje w lidze trzecie miejsce. Do prowadzącego Kairajtu Ałmaty traci cztery punkty, a do wicelidera Astany - dwa oczka. W ostatniej kolejce Aktobe pokonało 2:0 Atyrau. Rewanż z Legią - 17 lipca. Mecz Legii z Aktobe odbędzie się 10 lipca na Łazienkowskiej. Transmisję spotkania można będzie obejrzeć w TVP Sport.

