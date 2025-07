Polskiemu piłkarzowi grożono nożem w sklepie. Uratowało go jedno

W czwartek do mediów trafiła wstrząsająca informacja dotycząca młodego zawodnika Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa. Zaledwie 17-letni Ksawery Jeżewski, jeden z dobrze zapowiadających się graczy stołecznego klubu, miał poważny wypadek samochodowy. Całe środowisko piłkarskie jest w szoku i łączy się w bólu z rodziną, która przeżywa niewyobrażalną tragedię.

Legia Warszawa wydała komunikat. Klub wspiera zawodnika

Klub niezwłocznie zareagował na dramatyczne doniesienia, publikując oficjalny komunikat. Potwierdzono w nim najgorsze informacje i zapewniono o wszelkiej możliwej pomocy dla swojego podopiecznego oraz jego najbliższych. Treść oświadczenia jest niezwykle poruszająca i pokazuje jedność całej legijnej społeczności w obliczu tragedii.

"Zawodnik Legii U-17 Ksawery Jeżewski znajduje się w szpitalu w ciężkim stanie po tragicznym wypadku samochodowym, w którym zginęła jego siostra. Zarząd, pracownicy klubu, koledzy i trenerzy z Akademii składają najszczersze wyrazy współczucia rodzicom Ksawerego i łączą się z nimi w bólu. Udzielimy wszelkiego możliwego wsparcia naszemu zawodnikowi i jego rodzinie. Ksawery, cały klub jest z Tobą" – czytamy w komunikacie opublikowanym przez Legię Warszawa.

Kim jest Ksawery Jeżewski? Utalentowany piłkarz walczył o medal

Ksawery Jeżewski to zawodnik występujący na co dzień w zespole Legii do lat 17. Jego talent i zaangażowanie sprawiły, że był ważnym ogniwem drużyny, która rywalizowała w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów.

Młody piłkarz niedawno brał udział w spotkaniach ze Śląskiem Wrocław, których stawką było trzecie miejsce i brązowy medal mistrzostw Polski juniorów młodszych. Występ w takich meczach to dla każdego młodego sportowca ogromne wyróżnienie i zwieńczenie ciężkiej pracy przez cały sezon. Teraz przed utalentowanym zawodnikiem najważniejszy mecz – walka o powrót do zdrowia. Cały piłkarski świat trzyma za niego kciuki.

Zawodnik Legii U17 Ksawery Jeżewski znajduje się w szpitalu w ciężkim stanie po tragicznym wypadku samochodowym, w którym zginęła jego siostra. Zarząd, pracownicy klubu, koledzy i trenerzy z Akademii składają najszczersze wyrazy współczucia rodzicom Ksawerego i łączą się z nimi w… pic.twitter.com/qZ5bwUg7m8— Akademia Legii (@Akademia_Legii) July 3, 2025