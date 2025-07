i Autor: Cyfrasport Radosław Murawski

Nieszczęście Murasia

Lech traci kluczowego zawodnika na eliminacje Ligi Mistrzów. Długa przerwa pomocnika

Lech Poznań rozpoczyna przygotowania do sezonu z osłabieniem. Kluczowy pomocnik, Radosław Murawski, przeszedł operację i będzie niedostępny przez około trzy miesiące. Oznacza to, że nie zagra w eliminacjach Ligi Mistrzów, co stanowi poważny cios dla mistrza Polski.