Rekordowe 298 mln zł

Spółka Ekstraklasa, która zarządza rozgrywkami najwyższej klasy piłkarskiej w Polsce, poinformowała o wypłatach dla 18 klubów za miniony sezon. Łączna kwota, jaka trafiła na konta drużyn, jest imponująca i wynosi rekordowe 298 milionów złotych. To o 18 milionów więcej, niż pierwotnie zakładano w budżecie, i znacznie więcej niż w poprzednim, również rekordowym roku, kiedy to kluby podzieliły między siebie 280,2 mln zł.

Warto zaznaczyć, że to nie wszystko. Oprócz środków pieniężnych kluby otrzymały także wsparcie w formie świadczeń barterowych, takich jak sprzęt sportowy, o wartości około 3 milionów złotych. Dodatkowo, zgodnie z umową z Polskim Związkiem Piłki Nożnej, 10,5 miliona złotych zostało przekazane do federacji.

Rekordowe pieniądze w Ekstraklasie. Tak wygląda podział

Jak tłumaczy prezes Ekstraklasy SA Marcin Animucki, sukces finansowy idzie w parze z rosnącym poziomem sportowym i frekwencyjnym ligi.

– Miniony sezon PKO BP Ekstraklasy był bardzo udany pod względem sportowym i frekwencyjnym - powiedział Animucki, cytowany przez portral ektraklasa.org. - Bardzo nas cieszy, że do tych osiągnięć możemy dołożyć także rekord finansowy. Łączna kwota ok. 309 mln zł dla klubów i federacji to więcej niż budżet założony na początku sezonu oraz najwyższa suma w historii naszej ligi – dodał.

Ekstraklasa SA podała, jakie kwoty trafiły do klubów za ostatnie rozgrywki. Padł absolutny rekord, a mistrz Polski, Lech Poznań, został największym beneficjentem. Sprawdź, jak rozkładały się gigantyczne pieniądze w PKO BP Ekstraklasie.

149 mln zł podzielono po równo

Na ostateczną kwotę dla każdego z klubów składało się kilka elementów. Podstawą była kwota stała w wysokości 149 mln złotych, którą podzielono po równo między wszystkich 18 uczestników rozgrywek. Każdy klub otrzymał z tego tytułu 8,28 mln zł. Pozostałe środki rozdzielono na podstawie:

Rankingu historycznego (ostatnie 5 sezonów) - 41,7 mln zł

Wyniku sportowego (zajęte miejsce w tabeli) - 99,8 mln zł

Realizacji programu Pro Junior System (promowanie młodych zawodników) - 7,3 mln zł

Kto zarobił najwięcej? Lech Poznań na czele

Największym beneficjentem minionego sezonu został oczywiście mistrz Polski. Na konto Lecha Poznań trafiła rekordowa suma 36,1 miliona złotych. To pierwszy raz w historii, kiedy wypłata dla jednego klubu przekroczyła tak wysoki pułap. Wicemistrz, Raków Częstochowa, również nie ma powodów do narzekań, inkasując prawie 30,2 mln zł. Podium finansowe uzupełniła Jagiellonia Białystok z kwotą przekraczającą 26 mln zł.

– Na wzroście przychodów Ekstraklasy korzysta cała liga - tłumaczy Krzystof Bauza, cytowany przez portal Ekstraklasy. - Najwyżej premiowane są wysokie i powtarzalne wyniki na boisku. Warto podkreślić, że w tym roku po raz pierwszy aż dwa kluby przekroczyły pułap 30 mln zł wypłaconych środków, a wypłata dla mistrza osiągnęła rekordowy poziom 36 mln zł – dodał dyrektor finansowy spółki.

