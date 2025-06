Iga Świątek zagra w ćwierćfinale turnieju WTA w Bad Homburg, a jej rywalką będzie Jekaterina Aleksandrowa. Polka tegoroczne występy na trawie zaczęła, pokonując 6:4, 6:4 Wiktorię Azarenkę, byłą liderkę rankingu WTA. 36-letnia Białorusinka najlepszy moment kariery ma już dawno za sobą, ale wciąż potrafi być bardzo groźna. Do głównej drabinki Azarenka awansowała w kwalifikacjach, więc miała już okazję oswoić się z trawiastą nawierzchnią, a Iga Świątek po treningach na Majorce sama przyznała, że korty w Bad Homburg mocno różnią od tych, na których grała na hiszpańskiej wyspie.

- Powiedziałabym, że tutaj trwa jest trochę gęstsza, ale też zobaczymy, co będzie w trakcie turnieju, bo wiadomo, że z dnia na dzień, gdy ona jest coraz bardziej używana, to się zmienia i codziennie trzeba się dostosować właściwie do innej trawy - powiedziała Iga Świątek w rozmowie z Canal+ Sport. - Na Majorce to był najbardziej solidny czas, jaki miałam na trawie przed tymi turniejami, bo zazwyczaj jednak decydowałam się na to, żeby zostać w domu, żeby trochę spędzić czas w Warszawie, a wiadomo, że w Polsce nie mamy za bardzo kortów trawiastych. Dlatego Majorka była bardzo dobrym pomysłem właśnie też z uwagi na to, że tę drugą część dnia mogłam mieć poświęconą na odpoczynek i bez względu na to zrobiliśmy super robotę i treningi były ciężkie. Później mogłam się zregenerować, więc to był taki idealny balans - dodała Iga Świątek.

Iga Świątek - Jekaterina Aleksandrowa w ćwierćfinale WTA Bad Homburg

Iga Świątek i Jekaterina Aleksandrowa w Bad Homburg zagrają ze sobą już po raz piąty. Bilans tej rywalizacji 3-2 dla Polki, ale ostatnio górą była Rosjanka - 6:4, 6:2 w Miami Open 2024. Zaczęło się od zwycięstwa Rosjanki 6:4, 6:2 w rozgrywanym w pandemicznej bańce turnieju WTA w Melbourne na początku 2021 r. Potem Iga Świątek stoczyła niesamowity bój z Aleksandrową w Ostrawie w 2022 r. Przeziębiona Polka wygrała wtedy 7:6, 2:6, 6:4. Potem Iga ograła ją 6:4, 6:7, 6:3 w Madrycie w 2023 r. i ten mecz też był niezwykle dramatyczny. Potem Świątek wygrała z Aleksandrową 6:1, 6:4 w Dausze w 2024 r. Aleksandrowa gra agresywny tenis, uderza piłki mocno i płasko, bardzo mocno serwuje i returnuje. Dobrze gra przy siatce. Jej styl pasuje do kortów trawiastych. Na tej nawierzchni wygrała dwa turnieje WTA.

Położony tuż obok Frankfurtu nad Menem Bad Homburg to małe miasto znajdujące się obok dużych kompleksów parkowo-leśnych. Iga Świątek grała już tam dwa lata temu i bardzo zachwalała kameralną atmosferę oraz świetne warunki do spokojnych treningów na trawie. Doszła wtedy do półfinału, ale przed kolejnym meczem wycofała się z powodu złego samopoczucia.

O której gra Iga Świątek z Aleksandrową ćwierćfinał w Bad Homburg?

Mecz Iga Świątek - Jekaterina Aleksandrowa w ćwierćfinale turnieju WTA w Bad Homburg zostanie rozegrany w czwartek 26 czerwca 2025 r. Czekamy na plan gier i godzinę meczu. Transmisja TV z turnieju w Bad Homburg na antenie Canal+ Sport 2.

