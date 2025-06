i Autor: Tomasz Radzik Katarzyna Kawa

nie było najlepiej

Tylko Kawa gra dalej o Wimbledon. Klimovicova i Chwalińska już odpadły z kwalifikacji

Nie był to najszczęśliwszy dzień dla polskiego, kobiecego tenisa. Aż pięć Polek wyszło we wtorek, 24 czerwca, na korty w kilku różnych turniejach, lecz tylko dwie z nich wyszły zwycięsko ze swoich starć. W kwalifikacjach do Wimbledonu wystąpiły Katarzyna Kawa, Maja Chwalińska i od niedawna reprezentująca Polskę Linda Klimovicova. Wszystkie trzy mecze były bardzo zacięte i trwały trzy sety, ale tylko Kawa zdołała przebić się do drugiej rundy kwalifikacji.