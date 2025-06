Iga Świątek - Wiktoria Azarenka Transmisja TV i STREAM ONLINE. Gdzie oglądać WTA Bad Homburg?

Iga Świątek meczem z Wiktorią Azarenką zaczyna walkę w turnieju WTA 500 w Bad Homburg i jest to jej pierwszy występ na trawie w tym roku. Doświadczona Białorusinka to dwukrotna mistrzyni Australian Open (2012 i 2013). Prowadziła w rankingu WTA, ale ma już 36 lat i obecnie zajmuje 105. miejsce. Azarenka przez długie lata toczyła boje z Agnieszką Radwańską. W rankingu prowadziła przez w sumie 51 tygodni w latach 2012-2013. Ostatnio w meczach z Igą Świątek opadała z sił. Wciąż jednak potrafi być groźna. Świątek i Azarenka grały ze sobą pięć razy, a bilans tej rywalizacji to 4-1 dla Polki, która była górą w czterech poprzednich meczach.

Iga Świątek przed występem w Bad Homburg trenowała na Majorce. - Powiedziałabym, że tutaj trwa jest trochę gęstsza, ale też zobaczymy, co będzie w trakcie turnieju, bo wiadomo, że z dnia na dzień, gdy ona jest coraz bardziej używana, to się zmienia i codziennie trzeba się dostosować właściwie do innej trawy - powiedziała Polka w rozmowie z Canal+ Sport. - Powiedziałabym, że na Majorce to był najbardziej solidny czas, jaki miałam na trawie przed tymi turniejami, bo zazwyczaj jednak decydowałam się na to, żeby zostać w domu, żeby trochę spędzić czas w Warszawie, a wiadomo, że w Polsce nie mamy za bardzo kortów trawiastych, poza jednym miejscem pod Łowiczem. Wystarczy, że spadnie trochę deszczu i przez trzy dni później korty muszą odpoczywać, więc Majorka była bardzo dobrym pomysłem właśnie też z uwagi na to, że tę drugą część dnia mogłam mieć poświęconą na odpoczynek i bez względu na to zrobiliśmy super robotę i treningi były ciężkie. Później mogłam się zregenerować, więc to był taki idealny balans - dodała Iga Świątek.

Mecz Iga Świątek - Wiktoria Azarenka w 2. rundzie turnieju WTA w Bad Homburg zostanie rozegrany we wtorek 24 czerwca. Początek meczu Świątek - Azarenka po godzinie 16. Transmisja TV z meczu Świątek - Azarenka na antenie Canal+ Sport 2. Stream online na Canal+ ONLINE.

