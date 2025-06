WTA Bad Homburg PREMIE: Ile zarobiła Iga Świątek? Nagrody pieniężne są wysokie!

Iga Świątek walczy w turnieju WTA 500 w Bad Homburg i jest to jej pierwszy występ na trawie w tym sezonie. To zawody rangi WTA 500, a w tym roku obsada jest bardzo silna. Poza Polki grają takie gwiazdy jak Jessica Pegula, Jasmine Paolini, Mirra Andriejewa, Emma Navarro czy Naomi Osaka. Położony tuż obok Frankfurtu nad Menem Bad Homburg to małe miasto znajdujące się obok dużych kompleksów parkowo-leśnych. Iga Świątek grała już tam dwa lata temu i bardzo zachwalała kameralną atmosferę oraz świetne warunki do spokojnych treningów na trawie. Doszła wtedy do półfinału, ale przed kolejnym meczem wycofała się z powodu złego samopoczucia.

Dyrektorką turnieju WTA w Bad Homburg została niedawno Andżelika Kerber, która dopiero co urodziła dziecko, więc pewnie większość dyrektorskich obowiązków wykonywać będzie Aljoscha Thron, jej menedżer. Świątek i Kerber dobrze się znają i darzą się sympatią. W 2018 r. razem wygrały Wimbledon - Angie seniorski a Iga juniorski. Trenerem Kerber był wówczas... Wim Fissette, obecnie szkoleniowiec Igi Świątek. Polka ma nadzieję, że Belg nauczy ją wreszcie grać na trawie, na której w seniorskim tourze nie odnosiła sukcesów. Zresztą sam Fissette, zaczynając współpracę z Polką, deklarował, że jej dobra gra na tej wymagającej nawierzchni i sukces na Wimbledonie będą jego ważnymi celami. - Iga ma potencjał, aby grać świetnie na każdej nawierzchni, w tym na trawie - mówił belgijski trener.

Ile Iga Świątek zarobiła w Bad Homburg?

Turniej WTA Bad Homburg 2025 PREMIE

1. runda - 10 190 euro

2. runda - 15 170 euro

1/4 finału - 27 940 euro

1/2 finału - 59 100 euro

finał - 101 000 euro

zwycięstwo - 164 000 euro

