Mocna wymiana zdań Denisa Labrygi i Tomasza Sarary. Legenda K-1 ostro do freak-fightera: Zacznij czytać książki

Denis Labryga i Tomasz Sarara starli się słownie na programie FAME 26

Denis Labryga będzie jednym z faworytów turnieju FAME 26: GOLDEN TOURNAMENT. Zawodnik wagi ciężkiej jest typowany przez widzów do znalezienia się w finale i walki o milion złotych w sztabkach złota. W poniedziałek 23 czerwca odbył się program „Eliminator”, w którym udział wzięło dziewięciu z dziesięciu zawodników turniejowych. Labryga zajmuje drugie miejsce w głosowaniu za Mateuszem „Don Diego” Kubiszynem.

Co ciekawe, doszło między nim a Tomaszem Sararą do mocnej wymiany zdań. Labryga zarzucił byłemu mistrzowi świata w K-1, że jest „niespełnionym sportowcem” i stąd biorą się jego słowa, że nie trafi do UFC. Sarara pytał, co potencjalny przeciwnik miał na myśli, ale Denis miał problem, by dobrze uargumentować swoje słowa.

- Zacznij czytać książki i trochę ubogać swój zasób słów, bo to nie znaczy niespełniony – powiedział mocno poirytowany Tomasz Sarara.

Kiedy gala FAME 26?

Gala FAME 26 odbędzie się już 12 lipca. Główną atrakcją wieczoru będzie turniej wagi ciężkiej z udziałem ośmiu zawodników. Choć głosowanie widzów jeszcze trwa to możliwe, że znajdą się w nim Mateusz „Don Diego” Kubiszyn, Denis Labryga, Marcin Sianos, Norman Parke, Alberto Simao, Daniel Omielańczuk, Kamil „King Kong” Minda i Tomasz Sarara.

Gala FAME 26: GOLD będzie transmitowana tylko w systemie PPV. Dostępy będzie można wykupić już niedługo na FAMEMMA.tv.