Pechowy finał Don Diego

Rozgoryczony Don Diego po walce z Labrygą! Zdał relacje prosto z SOR-u. “Póki co znikam z internetu”

Gala FAME 26: Gold to już historia i wszyscy fani freak fightów patrzą w przyszłość, ponieważ na horyzoncie jest kolejne wydarzenie federacji z głośnymi nazwiskami. Niestety mimo, że finał wielkiego turnieju był bardzo emocjonujący to zakończył się pechowo dla Mateusza "Don Diego" Kubiszyna. Denis Labryga przy ostatnim kopnięciu trafił w krocze rywala przez co musiały zostać zliczone punkty. Zwycięzcą miliona złotych w sztabkach złota został Labryga, a Kubiszyn za pomocą mediów społecznościowych zdał relację z SOR-u.