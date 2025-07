Ile Legia Warszawa zarobiła za Superpuchar Polski? Jest też premia dla Lecha Poznań

Superpuchar Polski: Lech - Legia 2:1

Dotychczas Superpuchar Polski – starcie między mistrzem kraju a zdobywcą krajowego pucharu – nie cieszył się wysoką rangą. Kluby często traktowały go jako okazję do testów przed sezonem, a nie walkę o realne trofeum. Aby zmienić ten stan rzeczy, Polski Związek Piłki Nożnej zdecydował się w tym roku na wprowadzenie nagród finansowych.

– To krok w stronę podniesienia prestiżu Superpucharu i uczynienia z niego realnego celu na początku sezonu – zapowiedzieli przedstawiciele PZPN jeszcze na początku roku.

Legia Warszawa, jako triumfator "tylko" Pucharu Polski, podeszła do spotkania w pełni zmobilizowana, mimo że miała w nogach świeżo rozegrany mecz eliminacyjny do Ligi Europy. Zespół prowadzony przez Edwarda Iordanescu pokazał większą organizację i intensywność, z której poznaniacy nie potrafili się otrząsnąć. Lech Poznań, aktualny mistrz Polski, wyglądał na nieprzygotowany do rywalizacji o trofeum. Latem rozegrał zaledwie dwa sparingi, co – jak pokazało boisko – okazało się zbyt mało, by sprostać dobrze naoliwionej maszynie z Warszawy.

Ile Legia Warszawa zarobiła za Superpuchar Polski?

Dzięki wygranej, Legia zdobyła swój szósty Superpuchar Polski, dołączając tym samym do Lecha Poznań – obie drużyny dzierżą teraz rekord wspólnie. Dekoracji zwycięzców dokonał m.in. prezes PZPN Cezary Kulesza, który podkreślał, że nowa formuła meczu otwarcia sezonu (o czym informowaliśmy jako pierwsi) ma stać się trwałym elementem krajowego kalendarza piłkarskiego.

Zwycięzca otrzymuje 200 tysięcy złotych, a przegrany 100 tysięcy – co ma zachęcić drużyny do bardziej poważnego podejścia do rozgrywek.